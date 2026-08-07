Más barata que la Ducati Multistrada V2 y con espíritu aventurero, esta moto quiere dar la sorpresa

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 18:58h.

La Moto Guzzi V 100 Mandello tiene un precio de 16.350 euros

La nueva maxitrail de Ducati es, para muchos, la más bonita de la marca

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Aunque la Ducati Multistrada V2 cuente con una reputación excelente, y sea una de las mejores motos que se han creado nunca, hay otras alternativas que se colocan a la misma altura, y que opinamos que no tienen nada que envidiarle. Y un modelo que a nosotros nos encanta y que nos parece una de las mejores inversiones que se pueden hacer en estos momentos es la Moto Guzzi V 100 Mandello, una sport turismo muy innovadora y cuyo lanzamiento fue un punto de inflexión.

En 2025, es decir, el año anterior, sufrió una importante actualización que le permitió recibir la ansiada homologación Euro 5+, además de incorporar un sistema de radar opcional, una transmisión más suave, un protector radiador con diferente diseño y nuevos colores. Y gran parte de la esencia de esta moto se encuentra en su propulsor de 1042 centímetros cúbicos de cilindada, anclado a un chasis tubular de acero, que cuenta con distribución por doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindros.

La potencia que ofrece se eleva hasta los 115 CV, con un par máximo que se sitúa en 105 Nm, con una magnífica respuesta desde bajas revoluciones. Dispone de una IMU de seis ejes que gestiona todo lo que hace falta, y no le faltan el control de velocidad de crucero, el cornering ABS, acelerador Ride by Wire, cuatro niveles de control de tracción, cuatro modos de conducción o freno motor en tres niveles, además de la pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación.

La Moto Guzzi V 100 Mandello cuesta 16.350 euros

Para adquirir la Moto Guzzi V 100 Mandello no tendrás que poner encima de la mesa ninguna cifra astronómica, pues basta con que deposites un total de 16.350 euros en caso de que quieras conseguirla.