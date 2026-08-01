Más bonita y, para muchos, mejor que la Ducati Multistrada V2 y con todo lo necesario para viajar

Coches y Motos 01 AGO 2026 - 19:21h.

La Suzuki GSX S 1000 GX directamente pasa al siguiente nivel

Ducati tiene una trail que destaca en los viajes de larga distancia

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Hay motos que superan todas las expectativas, y después está la Suzuki GSX S 1000 GX, que directamente pasa al siguiente nivel, y se acaba por convertir en una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer. Nos parece una inversión muy inteligente y recomendable, y para nosotros no hay ninguna duda de que se merece estar por encima de la Ducati Multistrada V2 si hablamos de reconocimiento. Aunque, lógicamente, esto es cuestión de gustos.

Es una crossover definitivamente increíble, con comportamiento deportivo y estética agresiva, a la que acompaña una gran comodidad a la hora de hacer viajes. Es la moto más avanzada de la marca japonesa, con un elemento estrella diferencial, que es la suspensión electrónica semiactiva de serie. Pero es que a esto también le acompañan otros detalles como el sistema de estabilización adaptativo para carretera, y un motor que no se queda atrás.

Es un propulsor de cuatro cilindros en línea, refrigerado por líquido, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a una potencia de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 106 Nm a 9.250 rpm. Tiene una entrega de potencia lineal, con un tacto deportivo marcado, y el motor cuenta con tres modos de potencia y con control de tracción desconectable. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas con conectividad.

La Suzuki GSX S 1000 GX te costará un total de 16.599 euros

Conseguir la Suzuki GSX S 1000 GX no implica de ninguna inversión que pueda hipotecar tu economía a largo plazo. Porque creemos que los 16.599 euros en los que está valorada son una cifra muy apetecible, y que merece mucho la pena desembolsar. Así que no lo dudes y aprovecha la oportunidad.