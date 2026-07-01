Ducati tiene una trail que destaca en los viajes de larga distancia

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 16:49h.

Es perfecta para irte de ruta y hacer viajes de larga distancia

Más bonita que la Ducati más bonita

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Ducati dispone de varias motos trail en su catálogo que nos encantan en todos los sentidos, y que es difícil que puedan gustarnos más. Pero si hay una que consigue enamorarnos y que nos tiene a todos encandilados es la Ducati Multistrada V4 S, que es la versión más deportiva dentro de la familia, con enfoque claramente asfáltico. Si la conduces, sentirás lo que es la diversión y la adrenalina, y es perfecta para irte de ruta y hacer viajes de larga distancia.

Obviamente, es exigente a nivel físico por su potencia tan increíble, pero cuenta con varias ayudas para que no sea complicada de manejar. Dispone de la homologación Euro 5+ tras la última actualización que tuvo, en la que también hubo algunos cambios como la decoración, el freno motor eléctrico en tres niveles, la posibilidad de ajustar las suspensiones independientemente del modo de conducción, la nueva funcionalidad del radar delantero o la iluminación frontal mejorada.

Y lo más destacado en esta moto sigue siendo su motor, que es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1158 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a una potencia de 170 CV a 10.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 124 Nm a 9.000 rpm. Dispone de acelerador electrónico y de cuatro modos de conducción, y se completa con sistema anti-wheelie, control de tracción, ABS combinado y mucho más. Mientras que la instrumentación se corona con una pantalla TFT de 6,5 pulgadas.

La Ducati Multistrada V4 S te costará 35.490 euros

Si quieres saber lo que cuesta conseguir esta Ducati Multistrada V4 S, te llevarás una grata alegría al saber que no se necesitará más que un total de 35.490 euros, lo que a todos nos parece una cifra más que razonable, viendo todo lo que ofrece.