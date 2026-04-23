La Ducati Multistrada V4 S, una de las más sofisticadas de la marca, gana terreno en el segmento
Monta el V4 tan famoso de la marca de Borgo Panigale, con una cilindrada de 1158 centímetros cúbicos
Si hay una moto que merece ser considerada como elegante y sofisticada dentro del catálogo de Ducati, esa es la Multistrada V4 S, que gana terreno dentro del segmento de las trail premium, lo que no nos sorprende en absoluto. Porque es absolutamente increíble, ofreciendo unas prestaciones descomunales, y estando totalmente equipada. A nosotros nos parece imposible ignorarla, y todo lo que ofrece son cosas positivas, aunque, como es lógico, su precio no es el más bajo.
Es una imponente trail turismo dotada de la mayor tecnología de la firma italiana, como el sistema de radar trasero y delantero, el sistema de navegación con cartografía visible en la instrumentación o sus suspensiones semi activas, con función de descenso automático para una mayor seguridad en maniobras y rodando a baja velocidad. Y en su última actualización, se rediseñó el frontal, además de cumplir con la normativa Euro 5+, darle una nueva interfaz a la instrumentación o mejorar las suspensiones.
Y el motor se hizo más eficiente que nunca, pues monta el V4 tan famoso de la marca de Borgo Panigale, con una cilindrada de 1158 centímetros cúbicos, de tamaño compacto y peso contenido. Es capaz de rendir de forma excelente, con una potencia de 170 CV a 10.750 revoluciones por minuto, y un par motor de 123,8 Nm a 9.000 rpm. Cuenta con cinco modos de conducción disponibles, anti-wheelie, ABS en curva, velocidad de crucero y mucho más, que la acaban de hacer muy completa.
La Ducati Multistrada V4 S cuesta 27.590 euros
En caso de que estés planteándote la adquisición de esta Ducati Multistrada V4 S, ya te advertimos que no es la más barata del mercado, pues es obligatorio realizar una inversión de 27.590 euros para adquirirla. Un precio que creemos que queda totalmente justificado.