La nueva Ducati Multistrada V4 es la más espectacular del catálogo
Ducati tiene la moto más bonita del mundo
En Ducati pueden presumir de tener en su catálogo una moto que a nosotros nos parece una de las más espectaculares del mercado. De hecho, hay quien se atreve a afirmar que la Multistrada V4 tiene todo lo que se necesita para que se la pueda considerar que la moto que todo el mundo sueña con poder conducir, gracias a su combinación de una estética agresiva y deportiva, con unas prestaciones al alcance de muy pocas, y un equipamiento completo.
Es una imponente trail turismo, dotada de la mayor tecnología del momento, como los sistemas de radar trasero y delantero, o un sistema de navegación con cartografía visible. Tras su última actualización, sufrió algunos cambios importantes como el rediseño frontal, el dispositivo de descanso automático, la nueva interfaz de la instrumentación más intuitiva, el modo enduro o la reducción del consumo en un 6%, que siempre es de agradecer.
Y el motor es más eficiente que nunca. Este V4, con una cilindrada de 1158 centímetros cúbicos, es de tamaño compacto y peso contenido, y rinde a unas cifras fuera de lo común. Porque entrega una sensacional potencia de 170 CV a 10.750 revoluciones por minuto, con un par motor de 123,8 Nm a 9.000 rpm. Hay cinco modos de conducción para elegir, y está garantizado que disfrutarás como un niño en cuanto tengas la oportunidad de probarla por primera vez.
El precio de la Ducati Multistrada V4
Si quedas convencido con la compra de esta Ducati Multistrada V4, lo que vas a necesitar realizar es un desembolso de 27.590 euros, un precio que sabemos que no es el más reducido, pero igualmente está amortizado hasta el último céntimo. Si te puedes permitir esta inversión, te garantizamos que no hay alternativas mejores en caso de que quieras una moto de élite.