Ni Multistrada V4, ni DesertX, la trail más esperada de Ducati llega en 2026, aunque puede atrasarse

Coches y Motos 01 MAR 2026 - 17:08h.

Ya ha generado una enorme expectación entre todos los amantes de la marca

Italiana, como la Ducati, pero más rompedora

La trail más esperada de Ducati está más cerca que nunca de ser una realidad, pues su llegada está prevista a lo largo de este 2026. Y no se trata de la Multistrada V4 ni de la Desert X, sino de la Multistrada V2, que ya ha generado una enorme expectación entre todos los amantes de la marca. Eso sí, no todo pueden ser buenas noticias, ya que recientemente hemos conocido que su lanzamiento se puede retrasar algo más de lo previsto, de modo que no llegaría hasta el segundo semestre del año.

Por ahora, lo que podemos comentar es que el nuevo diseño, combinado con una geometría optimizada y un motor bicilíndrico, garantiza una conducción equilibrada, cómoda y precisa. Gracias a las mejoras en ergonomía y las opciones de personalización, permiten adaptar la moto a tus gustos, lo que provoca que sea tan agradable y fácil de manejar. Y se puede conseguir en dos colores, que son el rojo y el verde tormenta.

El motor que equipa es el nuevo V2, que incluye un sistema de distribución variable, que asegura un par motor sustancial en todas las velocidades, y un rendimiento superior. Cumple con la normativa Euro 5+, y tiene una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, capaz de entregar una potencia de 115 CV. El motor pesa apenas un total de 54,4 kilos, lo que hace que sea el bicilíndrico más ligero que recordamos, y tampoco se queda corto en cuanto a tecnología.

Sí que sabemos su precio, pero no cuándo saldrá a la venta

Esta Ducati Multistrada V2 tendrá un coste irrisorio, que no superará los 18.000 euros, lo que nos parece una oportunidad a tener en cuenta. De lo que no tenemos constancia es de cuándo saldrá a la venta, pues su lanzamiento se ha demorará un poco más.