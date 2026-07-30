Más refinada y, para muchos, mejor que la Ducati Scrambler; una moto con mucho carácter

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 09:50h.

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Si hay una moto que goza de una excelente reputación, y más que merecida, esa es la Ducati Scrambler, que se posiciona como una de las mejores inversiones que se pueden hacer en el mercado. Pero hay otra alternativa que también cuenta con un gran prestigio, aunque creemos que no se habla tanto de ella como se merece. Y es que la Triumph Scrambler 900 es otro ejemplo a seguir, y una clara demostración de lo que es hacer bien las cosas.

Es un modelo con una gran personalidad, que brilla por su imagen y por sus detalles, y que encima se ha actualizado y renovado durante este 2026 para acabar de hacerla una inversión perfecta. Entre los puntos que se han mejorado, destacan la horquilla invertida, los amortiguadores Showa, el chasis rediseñado, el subchasis más estrecho, el asiento rediseñado, el depósito de gasolina y el tapón, los paneles laterales de nuevo diseño o el disco delantero de mayor diámetro.

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A esto le acompaña un avanzado nivel de equipamiento y de ayudas, como el control de tracción y el ABS, embrague asistido y anti-rebote, los tres modos de conducción o el acelerador electrónico. Si hablamos del motor, equipa un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 900 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a 65 CV de potencia, si bien se puede limitar para el carné A2. Y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT y LCD.

La Triumph Scrambler 900 puede ser tuya si pagas 11.995 euros

Algo que también ayuda mucho a decantarse por la adquisición de la Triumph Scrambler 900 es que tiene un precio muy razonable, por lo que puede ser tuya en caso de que pongas encima de la mesa un total de 11.995 euros.