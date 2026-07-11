La Ducati más bonita de la historia de la marca es de 2022

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 17:02h.

Destaca por lo ligera que es, con un peso realmente contenido

La nueva Ducati es, para muchos, la más bonita de la marca

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De todas las motos que Ducati tiene en su catálogo, es difícil escoger solamente una. Pero cuando nos preguntan por nuestra favorita, no lo dudamos a la hora de señalar la Streetfighter V2 como la que más nos llama la atención, y nos parece la más bonita de su stock. Fue creada en 2022, y desde entonces no ha dejado de actualizarse y de renovarse, hasta conseguir contar con una reputación sensacional, y prácticamente imposible de mejorar.

Tiene una orientación claramente deportiva, con una estética espectacular y agresiva, y unas prestaciones que no pueden ser más convincentes. Aparte, destaca por lo ligera que es, con un peso realmente contenido que provoca que puedas manejarla a la perfección, sin que te canses por mucho que hagas largos trayectos. En su última actualización se redujo en 18 kilos su peso, pero sin sacrificar del todo la potencia que tanto le caracteriza y que nos enamora.

El motor que tiene equipado es de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 120 CV, ofreciendo una respuesta contundente desde bajas revoluciones, aparte de poder limitarse para usuarios con carné A2. Una de las novedades es su basculante de dos brazos, y la electrónica es otro de sus puntos fuertes, gracias a una IMU de seis ejes que gestiona el control anti-wheelie, el control de freno motor, el control de tracción, el quickshifter o los varios modos de conducción que posee, así como una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Ducati Streetfighter V2 se consigue por 16.590 euros

Si buscas la manera de hacerte con esta Ducati Streetfighter V2, lo que vas a necesitar es hacer un desembolso total de 16.590 euros, lo que la convierte en una de las opciones más apetecibles dentro de la marca de Borgo Panigale.