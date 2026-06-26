La rival de la Ducati Multistrada V4 que destaca por confort y capacidad viajera

Coches y Motos 26 JUN 2026 - 08:03h.

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Sabemos que la Ducati Multistrada V4 es una moto excelente y sensacional en muchos aspectos. Pero también queremos analizar el resto de alternativas que se pueden encontrar fácilmente en el mercado, y una de ellas nos tiene enamorados gracias a su combinación de confort y de capacidad viajera, con unas prestaciones y un nivel de equipamiento sublime. Esto convierte a la Harley-Davidson Pan America 1250 Special en una compra obligatoria.

Es uno de los modelos de la firma de Milwaukee más accesibles, manteniendo la esencia de la marca, y con una interesante dualidad entre asfalto y tierra. Hay tres colores diferentes para elegir en esta moto, que son el gris, el negro y el naranja, pero todos compartiendo los acabados Black, y cuenta en el interior con un propulsor Revolution Max 1250 que es capaz de dejarnos sin hipo, gracias a su potencia, su fiabilidad y su sonido tan espectacular.

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Es un motor de dos cilindros refrigerado por líquido, que es capaz de entregar una potencia de 150 CV a 9.000 revoluciones por minuto, a lo que hay que sumar un imponente par máximo de 128 Nm a 6.750 rpm. El motor se mantiene en una buena entrega a todas las revoluciones posibles, y la electrónica se gestiona por una IMU, en la que se incluyen todas las ayudas, como el control de tracción, el sistema de frenada combinada, el ABS, el control anti-wheelie y mucho más. Y la instrumentación se corona por una pantalla TFT de 6,8 pulgadas táctil con sistema de conectividad.

La Harley-Davidson Pan America 1250 Special cuesta 22.400 euros

Para hacerse con esta Harley-Davidson Pan America 1250 Special, que ya hemos visto que es una de las mejores motos que hay en todo el mercado, bastará con que hagas una inversión total de 22.400 euros, lo que es un chollo.