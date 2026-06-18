Ducati convierte en accesible la Multistrada V4 S, una de las motos premium más codiciadas de 2026

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 19:56h.

Esto la convierte en una oportunidad magnífica

Ducati se niega a hacer motos pequeñas para todos los bolsillos

Compartir







En Ducati han hecho un favor a su público más fiel con la Multistrada V4 S, una de las motos premium más codiciadas que existen en su catálogo. Porque le han rebajado el precio de venta, haciendo que ahora sea más accesible para todas las economías. Por todo esto, es una inversión segura, de la que no te vas a arrepentir nunca, y puedes conseguirla por un precio totalmente razonable. Esto la convierte en una oportunidad magnífica.

Es una imponente trail turismo, dotada de la tecnología más avanzada que existe en el mercado, con sistemas como el radar delantero y trasero, así como un sistema de navegación visible en la instrumentación. Recientemente sufrió una serie de actualizaciones importantes, como el rediseño frontal, la homologación Euro 5+, el dispositivo de descenso automático, el eje del basculante reposicionado, la nueva interfaz de la instrumentación o las luces cuneteras más efectivas.

A nivel estético, no es ninguna utopía señalar este modelo como uno de los más bonitos que se han hecho nunca dentro de la firma italiana, con una doble óptica que no deja a nadie indiferente, mientras que su impresionante depósito de 22 litros de combustible promete una gran autonomía. En el interior, se esconde un motor V4 de 1158 centímetros cúbicos de cilindrada, con 170 CV de potencia a 10.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 123 Nm a 9.000 rpm, con cinco modos de conducción, ABS trasero, sistema anti-caballito o mucho más. Y la pantalla es TFT de 6,5 pulgadas.

La Ducati Multistrada V4 S cuesta 27.590 euros

En caso de que te decidas por la adquisición de la Ducati Multistrada V4 S, el precio que necesitarás pagar a cambio para que puedas tenerla en el garaje es de 27.590 euros, así que es más accesible que nunca.