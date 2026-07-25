Cuesta menos que la Yamaha MT-07 y se ha convertido en una de las naked más interesantes

Coches y Motos 25 JUL 2026 - 00:43h.

Está a la venta en tres colores diferentes, que son el rojo, el blanco y el negro

Yamaha tiene una naked barata que parece premium

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Si buscas una naked bonita e interesantes a partes iguales, hemos localizado un modelo que todavía es muy poco conocido por la mayoría de la gente, pero que estamos convencidos de que se acabará por convertir en un ‘best seller’. Y es que tras haber analizado con calma y detalle todo lo que ofrece la Fantic Stealth 500, nos ha quedado muy claro que hay pocas motos que sean tan versátiles, con una estética que no puede parecernos más impresionante.

Está a la venta en tres colores diferentes, que son el rojo, el blanco y el negro, con un motor deportivo y agresivo, de un solo cilindro, que garantiza una respuesta lineal y directa. Es fácilmente controlable gracias a su avanzada electrónica, y el escape de acero inoxidable no nos puede llamar más la atención, pues resalta su aspecto deportivo. La cilindrada es de 463 centímetros cúbico, con refrigeración líquida y doble árbol de levas, y no le falta un embrague anti-rebote de serie.

Como hemos comentado, su electrónica es otro de los puntos fuertes, al tener distintos modos de conducción seleccionables, control de tracción, ABS en curva, mapas de motor y mucho más. Para la instrumentación, lo que nos podemos encontrar es una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad mediante Bluetooth, mientras que las ópticas son full LED. La puedes llevar sin problema en caso de tener el carné A2, al no superar los 47,6 CV de potencia, y su coste es lo que más nos convence.

La Fantic Stealth 500 cuesta 6.490 euros

Conseguir la Fantic Stealth 500 no supone ningún gran esfuerzo, ni una enorme inversión. De hecho, es realmente sencillo, ya que basta con poner un total de 6.490 euros encima de la mesa, lo que la convierte en una de las motos más accesibles y llamativas del mercado.