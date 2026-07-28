Ducati pone al alcance la Scrambler Icon, la moto perfecta para quienes buscan diseño y diversión

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 19:45h.

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En Ducati siempre piensan en encontrar la forma de poder contentar a sus clientes, y así lo han vuelto a hacer una vez más con la Scrambler Icon, una moto que es considerada como perfecta para aquellos que busquen diseño y diversión a partes iguales. Es una de las motos más cotizadas que se pueden encontrar dentro de su catálogo, y para que todo el mundo se pueda permitir su adquisición, han optado por colocarle un precio que es más razonable que nunca.

Se ha ido actualizando y renovando con el paso del tiempo para hacerla más completa y fiable, y logró recibir la homologación Euro 5+, algo que es indispensable a día de hoy. Se puede personalizar en distintos colores, que incluyen amarillo, rojo y negro, y el faro delantero en forma de X que incorpora luz diurna es su principal sello de distinción. Aunque para nosotros, lo mejor se sigue encontrando en el interior, con un motor que se merece un enorme reconocimiento.

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Está refrigerado por aire, y es de 803 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 73 CV, aunque se puede limitar sin problema para los usuarios con carné A2. Cuenta con acelerador electrónico ride by wire, con dos modos de entrega de potencia, ABS en curva y control de tracción, y el peso neto del conjunto es de 170 kilos, que no está nada mal tratándose de una moto grande. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de 4,3 pulgadas.

El coste de la Ducati Scrambler Icon es de 11.890 euros

Como ya hemos comentado antes, en Ducati han hecho un favor enorme a todos a la hora de ponerle a la Scrambler Icon un precio tan razonable. Y es que por 11.890 euros puedes tener a tu disposición un modelo que es considerado como uno de los mejores que hay en el catálogo de la firma italiana.