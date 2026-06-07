Ducati convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Coches y Motos 07 JUN 2026 - 10:03h.

Tiene un nuevo diseño, con un nuevo propulsor V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada

La Ducati más hermosa de la historia es de 1994

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En Ducati han acercado su moto más deseada dentro de la gama trail a todo el mundo, colocándole un precio más razonable y asumible. Por todo esto, la Multistrada V2 se considera como una de las inversiones más inteligentes que existen en el mercado actual, en caso de que busques una moto buena, bonita y barata. Te garantizamos que merece mucho la pena plantearse esta adquisición, y que es casi imposible que te puedas arrepentir de adquirirla.

Hace poco tuvo una serie de actualizaciones que la hacen todavía más llamativa, como el chasis mono casco de aluminio, el basculante y el sub chasis, la ergonomía y el confort mejorados o la reducción de peso de 18 kilos, lo que hace que sea más fácil de manejar. También se ha hecho un cambio significativo en el motor, que tiene un nuevo diseño, con un nuevo propulsor V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 115 CV y un peso neto de 54,9 kilos.

El sistema de distribución variable ayuda a que mantenga las prestaciones máximas a altas revoluciones, permitiendo una buena entrega de potencia y de par. Y tampoco se queda atrás si hablamos de equipamiento, al tener cinco modos de conducción seleccionables, ABS en curva, control de tracción, control anti-wheelie o control de freno motor. Y para ponerle el broche de oro, todo queda coronado por una pantalla TFT de cinco pulgadas con tres modos de visualización diferentes.

La Ducati Multistrada V2 está disponible por 16.790 euros

Sabemos que te estabas preguntando acerca del precio que tiene la Ducati Multistrada V2, que es un imán de miradas. Y te llevarás una importante alegría al conocer que no se necesitan más que un total de 16.790 euros para adquirirla, lo que a todos nos parece que está muy bien.