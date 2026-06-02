Ducati pone al alcance de más motoristas una de las trail más admiradas

Coches y Motos 02 JUN 2026 - 23:11h.

Necesitarás hacer es una inversión elevada

No es una Ducati, pero, para muchos, es la moto de trail más bonita del mercado

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En Ducati han logrado llamar la atención de todos los motoristas, con una moto trail realmente admirada y dotada de la tecnología más avanzada, que además se ha actualizado y mejorado recientemente. Por este mismo motivo, creemos que es imposible ignorar la Multistrada V4 S, viendo que aporta muchas cosas que es difícil encontrar en otros modelos. Y opinamos que su precio es más que razonable viendo todo esto.

Entre las cosas que más nos llaman la atención tras sus últimas actualizaciones, se encuentran el rediseño frontal, la homologación Euro 5+, el dispositivo de descenso automático, las luces delanteras mejoradas o la nueva interfaz de la instrumentación, que es más intuitiva. Y también añade algunos elementos de seguridad como el aviso de colisión por alcance, el nuevo sistema de optimización de la frenada cuando se usa el freno trasero o el nuevo modo wet para cuando hay poca adherencia.

La moto cuenta con un increíble depósito de combustible de hasta 22 litros de capacidad, por lo que tiene una sensacional autonomía, que te permite desplazarte a cualquier parte. Y en el interior del motor se encuentra un propulsor V4 de 1158 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 170 CV a 10.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 123 Nm a 9.000 rpm. Dispone de cinco modos de conducción, control de tracción, sistema anti-caballito, ABS trasero y sistema de radar trasero y delantero, además de una pantalla TFT.

Precio de la Ducati Multistrada V4 S

Sabemos perfectamente que son pocas las motos de Ducati que tengan un precio apto para todos los bolsillos. Y en el caso de la Multistrada V4 S, lo que necesitarás hacer es una inversión de 27.950 euros, una cifra que es elevada, pero que queda justificada desde el primer día.