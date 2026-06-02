KTM acerca al gran público la moto más deseada de su familia adventure

Coches y Motos 02 JUN 2026 - 03:10h.

Un consumo irrisorio, de apenas 3,4 litros por cada 100 kilómetros

KTM detecta vibraciones en el motor

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En KTM han hecho un favor al público, acercando la moto más deseada de su familia adventure, como es la 390 Adventure R, a la que han colocado un precio irrisorio, y que se posiciona como una de las mejores inversiones que se pueden hacer. No ha dejado de actualizarse y de mejorar durante los últimos meses, y entre las principales mejores que ha sufrido, nos encontramos con un nuevo chasis y basculante, un motor de mayor cilindrada y potencia, un diseño de la carrocería mejorado o un escape más compacto.

Si pasamos al motor que equipa esta moto, lo que tenemos es un LC4 de prácticamente 400 centímetros cúbicos de cilindrada, mono cilíndrico y capaz de entregar una potencia de 44 CV, así como un par máximo de 39 Nm. Esto significa que se puede manejar sin problema en caso de disponer del carné A2, lo que hace que sea tan buscado por gente de todas las edades. Y dispone de control de tracción en curva y embrague anti-rebote, con un consumo irrisorio, de apenas 3,4 litros por cada 100 kilómetros, lo que significa que posee una gran autonomía, debido a su depósito de casi 15 litros.

La electrónica es otro de los puntos fuertes de los que presume la moto, con ABS también en curva, tres modos de conducción, una pantalla TFT con conectividad, que incluye navegación, tres modos de motor y modo off-road. Y a nivel estético, se nos ocurren muy pocas motos que sean mejores, con un faro delantero realmente llamativo, y una estética imponente que le da presencia, y hace que parezca mucho más grande de lo que es realmente.

Paga 6.999 euros por la KTM 390 Adventure R

Para ponerle la guinda al pastel, se agradece mucho que apenas haga falta una inversión de 6.999 euros a cambio de esta KTM 390 Adventure R, lo que coincidimos en señalar como una maravillosa oportunidad.