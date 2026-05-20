Ducati mejora una de sus motos más reconocibles, más tecnología y un diseño que mantiene su esencia

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 12:17h.

Uno de sus principales puntos fuertes es que hay varios colores para que elijas

Ducati tiene la moto más bonita del mundo

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En Ducati no dejan de ampliar la familia con modelos que son impresionantes, y el último ejemplo evidente de esto es la Scrambler Icon. Es la más sencilla si hablamos de imagen y diseño, con el estilo neo retro que la caracteriza y la hace tan interesante, pero tras las últimas actualizaciones que ha ido sufriendo, tenemos claro que es de las mejores opciones que existen. Y, además, en una de sus últimas mejoras, logró cumplir con la normativa Euro 5+.

Uno de sus principales puntos fuertes es que hay varios colores para que elijas cuál te gusta más, y cuenta con una imagen muy personal determinada por el faro delantero en forma de X que incorpora la luz diurna DRL, simulando un protector. Si hablamos del motor que equipa, está refrigerado por aire, con una estructura bicilíndrica en forma de L, y una cilindrada de 803 centímetros cúbicos, que declara una potencia total de 73 CV, si bien existe la posibilidad de limitarla para usuarios con carné A2.

Cuenta con acelerador electrónico Ride by Wire, que modula la entrega mediante dos modos de motor, y también dispone de ABS en curva o de control de tracción. Asimismo, también existe la posibilidad de añadirle quickshifter de manera opcional, para hacer todavía más completa esta moto. Y ya por último, pasando al nivel de equipamiento, lo que nos encontramos es con una instrumentación digital mediante pantalla TFT de 4,3 pulgadas con conectividad.

El precio de la Ducati Scrambler Icon

A pesar de llevar la firma de Ducati, esta Scrambler Icon es sorprendentemente accesible y tiene un precio muy razonable, por lo que puede ser tuya en caso de que pagues apenas un total de 11.890 euros.