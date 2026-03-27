La moto más bonita de Ducati está conquistando a los que quieren diseño y exclusividad

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 07:17h.

No se queda atrás ni en estética ni en prestaciones, y únicamente se nos ocurren cosas positivas que comentar

Ducati tiene la moto más bonita del mundo

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En Ducati siempre consiguen todo lo que se proponen, y para los que podían tener alguna duda, así lo han vuelto a demostrar una vez más con una moto que es perfecta para los que buscan diseño y exclusividad. Es excelente en todos los apartados, y entra directamente en el debate sobre cuál es la moto más bonita del catálogo. No se queda atrás ni en estética ni en prestaciones, y únicamente se nos ocurren cosas positivas que comentar.

Porque esta Ducati Scrambler Icon es fantástica gracias a su diseño y su espíritu deportivo, que la hace ideal para su uso diario, y también para las escapadas de fin de semana. En el corazón de la moto se encuentra un propulsor L-Twin de 803 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de entregar una potencia de hasta 73 CV, con la incorporación de un acelerador electrónico, el control de tracción y dos modos de conducción, el Road y el Wet. Opcionalmente, se puede añadir el quickshifter.

El embrague también es más compacto que en anteriores modelos, para un tirón más suave, y otro punto a destacar es su ligereza. Con el nuevo basculante y el amortiguador trasero, ahora es más manejable y ágil que nunca, y gracias a su depósito de 13,5 litros, la autonomía que promete es de unos 250 kilómetros. Los faros son LED, y los paneles de la carrocería y las tapas del depósito son intercambiables. Y no le falta una pantalla TFT de 4,3”.

Nos quedamos de piedra al conocer el precio de la Ducati Scrambler Icon

Otro factor que nos hace quedarnos con la boca abierta es el irrisorio coste que hay que asumir a cambio de esta Ducati Scrambler Icon, pues ahora puede ser tuya pagando un total de 10.390 euros, toda una oportunidad de mercado.