La nueva scrambler de Ducati es tan bonita que cuesta dejar de mirarla

Coches y Motos 20 FEB 2026 - 17:33h.

La nueva Ducati abraza el minimalismo con un diseño audaz y totalmente negro

Italiana, como la Ducati, pero más rompedora

En Ducati han sacado una scrambler que es increíblemente bonita e interesante, lo que provoca que sea difícil dejar de mirarla. Puedes apreciar con facilidad todo lo que te ofrece, con un diseño sensacional en todos los sentidos, y un precio que es bastante accesible. Está equipada con una tecnología de última generación, y como es costumbre en todas las motos que salen de la firma de Borgo Panigale, tiene un diseño que la hace irresistible, y la convierte en un imán de miradas.

Esta Ducati Scrambler Icon Dark abraza el minimalismo con un diseño audaz y totalmente negro, desde el tanque de combustible hasta los plásticos del guardabarros. Es elegante a más no poder, y tiene un diseño que la hace muy fácil de manejar, con un chasis y un motor muy livianos, aunque pueda parecer robusta. En cuanto al equipamiento, queremos destacar la pantalla TFT de 4,3”, el Ride-by-Wire, las modernas ayudas para el conductor, el sistema de iluminación DRL en forma de X o la iluminación full LED.

El motor que equipa esta moto es un L-Twin, de distribución desmodrómica, con dos válvulas por cilindro, refrigerado por aire, y de una cilindrada de 803 centímetros cúbicos. La caja de cambios es de seis velocidades, y el consumo medio declarado es de unos 5,2 litros por cada 100 kilómetros, lo que nos parece una cifra bastante razonable. En cuanto a la potencia máxima que ofrece, es de 53,6 kW a 8.250 revoluciones por minuto, con un par motor de 65,2 Nm a 7.000 rpm.

Una Ducati Scrambler Icon Dark por poco más de 10.000 euros

Aunque pueda parecer difícil de creer, puedes conseguir esta Ducati Scrambler Icon Dark por una cifra ridícula, ya que bastará con poner encima de la mesa un total de 10.690 euros para que sea de tu propiedad.