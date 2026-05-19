Suzuki convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 11:11h.

Tiene un claro enfoque off-road

La Suzuki más radical de la historia es de 1999

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En Suzuki han hecho que la moto más deseada dentro de su gama trail ahora sea más accesible que nunca, por lo que es una oportunidad magnífica si deseas hacerte con ella. Estamos convencidos de que te encantará, y conseguirá enamorarte, como le ha sucedido a todo el mundo que ha tenido la oportunidad de verla de cerca, por lo que te aconsejamos que no lo pienses antes de adquirir esta V-Strom 650 XT, que nos parece una maravilla.

Tiene un claro enfoque off-road, con un motor que la hace única y diferente a todas las demás. Se trata de un bicilíndrico en V, capaz de rendir a una potencia de 70 CV a 8.800 revoluciones por minuto, y que cuenta con muchas ayudas electrónicas, entre las que podemos destacar un control de tracción con tres modos, un low rpm assist y muchas más cosas. Y a nivel estético, también es una auténtica maravilla, que llama la atención a simple vista.

Lo que más rápidamente cautiva tu atención es el pico de pato con el faro delantero en posición vertical, con una iluminación mediante bombillas halógenas, mientras que en la zona trasera se ha apostado por LED. La instrumentación combina un reloj analógico para el cuentarrevoluciones con un par de pantallas multi funcionales de tecnología LCD, y todos los que han adquirido este modelo coinciden en señalar que es realmente fiable y duradera.

La cantidad a pagar por la Suzuki V-Strom 650 XT

Si buscas hacerte con esta Suzuki V-Strom 650 XT, y comprobar por ti mismo que es cierto todo lo que dicen de ella, entonces bastará con realizar una inversión total de 9.975 euros, lo que es una ganga con todas las letras, ya que es más accesible que nunca.