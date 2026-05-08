La Suzuki V-Strom 1050 es una de las trail que parecen de 20.000 € por fiabilidad y equilibrio

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 02:58h.

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Tenemos la sensación de que no se habla tanto de la Suzuki V-Strom 1050 como se merece, a pesar de tener muchas cosas que la hacen ser única. Por fiabilidad y equilibrio, no se nos ocurren muchas motos mejores, y esto provoca que parezca mucho más cara de lo que realmente es. Pero la verdad es que no hay absolutamente nada que reprocharle a este modelo, que por algún motivo es una de las motos más buscadas dentro del catálogo.

Y es que es una trail de 10, ideal para los amantes de las motos de gran cilindrada, que busquen diversión y adrenalina. Está pensada para el asfalto, dejando de lado la faceta más adventure, y entre sus principales características se pueden resaltar el asiento regulable en altura, una menor distancia entre ejes comparada con otras versiones o una pantalla parabrisas frontal de mayores dimensiones, también regulable en altura. Pero lo mejor de todo es su motor bicilíndrico en V.

Cuenta con tecnología de doble encendido, válvulas de escape huecas y rellenas de sodio, embrague asistido o caja de cambios de seis velocidades, que ayudan a exprimir al máximo su rendimiento. La potencia que declara esta moto es de 107 CV, con un consumo declarado de 5,2 litros por cada 100 kilómetros, que garantiza una entrega lineal de potencia desde bajas revoluciones. Y la electrónica es el apartado más avanzado, con quickshifter de subida y bajada, control de tracción configurable, ABS en curva, control de crucero, acelerador electrónico, modos de conducción seleccionables y mucho más.

El precio de la Suzuki V-Strom 1050, uno de sus puntos fuertes

Otro aspecto más a favor de esta Suzuki V-Strom 1050 es el hecho de que tengas que abonar un precio realmente irrisorio para que puedas hacerte con ella, por lo que basta con desembolsar 14.999 euros.