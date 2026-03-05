Ni V-Strom 1050, ni Hayabusa, la crossover más esperada de Suzuki llega en 2026

Coches y Motos 05 MAR 2026 - 20:21h.

Es la crossover que tenemos más ganas de ver en acción, por delante incluso de la V-Strom 1050 o de la Hayabusa

Suzuki recupera la icónica Hayabusa

Compartir







Si hay una moto que estamos esperando con ansías, esa es la Suzuki GSX S 1000 GX, que es la crossover que tenemos más ganas de ver en acción, por delante incluso de la V-Strom 1050 o de la Hayabusa. Desde que fue presentada en el salón EICMA de Milán de 2025, la expectación que ha generado ha sido enorme, y ha recibido una serie de actualizaciones de cara a este 2026 que la hacen ser más interesante que nunca. Así que no nos podemos resistir.

El modelo de este 2026 sigue empleando un motor tetraciliíndrico de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia máxima de 152 CV. El paquete electrónico cuenta con el Suzuki Intelligent Ride System, SIRS, que incluye el Suzuki Advanced Electronic Suspension, SAES. Asimismo, cuenta con una suspensión semiactiva de Showa, que se ajusta en tiempo real para optimizar la estabilidad y la comodidad, mediante tres modos, el Active, el Basis y el Comfort.

Y lo que más llama la atención a simple vista es la incorporación a alerones, que mejoran la estabilidad a alta velocidad. Está disponible en tres colores, que son el blanco y azul, el gris y el negro, y la aerodinámica es lo que cobra más protagonismo en esta moto. No tenemos ninguna duda de que esta Suzuki GSX S 1000 GX será todo un éxito, y nos morimos de ganas por poder conocer más detalles sobre ella, ya que nos va a encantar.

Todavía no sabemos su precio ni su fecha de lanzamiento

Tendremos que esperar un poco más para poder conocer los detalles exactos de esta Suzuki GSX S 1000 GX, comenzando por su precio de venta. Y tampoco está confirmada su fecha de lanzamiento, que todo apunta que se puede demorar hasta finales de año.