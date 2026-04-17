La Suzuki más radical de la historia es de 1999

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 12:42h.

La convierten todavía en una de las referentes del sector

La Suzuki más bonita es también la mejor de la marca

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Si hay una moto que significó un antes y un después en la historia, esa fue la Suzuki Hayabusa, que se creó en 1999, y que no ha dejado de sufrir actualizaciones, que la convierten todavía en una de las referentes del sector. Se considera como un icono, y al no tener restricciones electrónicas de velocidades, todavía es muy bien valorada por los amantes de la adrenalina. Es una pieza de coleccionista, y una joya para los amantes de las dos ruedas.

Esta Suzuki Hayabusa creada hace más de un cuarto de siglo fue una auténtica revolución, al convertirse en la primera moto de calle en lograr superar la barrera de los 300 kilómetros por hora en velocidad punta, lo que en su momento era totalmente impensable. Esto se debe a su potente y sensacional motor, así como una aerodinámica extrema. Y eso que su peso no es el más reducido, pues es de 249 kilos, lo que hace que sea una moto pesada.

Algo que no resulta un impedimento para que esta Suzuki Hayabusa sea un avión, gracias a un motor de cuatro cilindros en línea, de cuatro tiempos y refrigerado por líquido, con una cilindrada de 1299 centímetros cúbicos. La potencia que entregaba era de 175 CV a 9.000 revoluciones por minuto, mientras que el carenado era altamente aerodinámico gracias a su diseño distintivo enfocado en la estabilidad a alta velocidad. Y la palabra Hayabusa significa Halcón Peregrino en japonés, el ave más rápida del planeta.

Una Suzuki Hayabusa de 1999 puede costar unos 11.200 euros

Si deseas adquirir una Suzuki Hayabusa del año 1999, algo que no es fácil encontrar en el mercado en buenas condiciones, su precio puede rondar los 11.200 euros, de manera aproximada. Un precio que sin duda es más que razonable.