Tiene pinta de Ducati de competición, pero la puedes conducir con el A2 y es accesible para todos

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 15:07h.

Es la QJ Motor SRK 300 R1, que parece de mucha más cilindrada

No es Ducati pero, para muchos, es la naked más bonita del mundo

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Hay una moto increíble, que parece de competición, y que está claramente inspirada en una Ducati, como se puede comprobar a la hora de ver su diseño y su gama de colores. Pero llega desde China, y se puede manejar sin problema en caso de que únicamente dispongas del carné A2, además de tener un precio realmente razonable y accesible, que mucha gente se puede permitir pagar sin demasiados problemas. Por todo esto, consideramos que es una inversión segura, aunque todavía no esté a la venta.

Esta es la QJ Motor SRK 300 R1, que parece de mucha más cilindrada, con un carenado integral dotado de dos prominentes winglets laterales perforados, además de un asiento deportivo. También destacan a simple vista los retrovisores anclados en los extremos del manillar, con protectores Racing para las manetas, y otros detalles que llaman la atención rápidamente, entre los que se encuentran el carenado dividido en paneles flotantes u otros recursos estéticos.

Pasando a lo que más importa a mucha gente, que es el motor, lo que tenemos es un propulsor mono cilíndrico de cuatro válvulas y cuatro tiempos, con una cilindrada de 299 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 33 CV a 9.000 revoluciones por minuto. Obviamente, cuenta con la homologación Euro 5+, y aunque todavía no se ha confirmado oficialmente su equipamiento completo, lo más probable es que también tenga una pantalla TFT con conectividad.

No sabemos la fecha de llegada a Europa

La mala noticia que tenemos que dar es que no sabemos todavía cuándo saldrá a la venta en Europa esta QJ Motor SRK 300 R1, pero esperamos que pueda llegar a lo largo de 2026. Y el precio de salida, viendo lo que cuesta en su país, debería de rondar los 4.000 euros.