Ducati vuelve a destacar por diseño y deportividad con una de sus motos más equilibradas

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 05:16h.

Está inspirada en su hermana mayor, con la que comparte muchas similitudes,

Ducati tiene la moto más bonita del mundo

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En Ducati han vuelto a sorprendernos con una moto que destaca por encima de las demás gracias a su excelente diseño, y a su enfoque deportivo, que la sitúa como una de las mejores opciones que se pueden conseguir. Si quieres disfrutar mientras manejas una moto de buenas prestaciones, y que tenga un precio bastante accesible, en ese caso te aconsejamos que le eches un vistazo a la Panigale V2, porque estamos convencidos de que te va a encantar.

Se ha renovado por completo recientemente, siguiendo la estela de la V4, con un nuevo motor que le permite ser más ligera, ya que pesa 15 kilos menos, y por ende, también más rápida y potente. Lógicamente, está inspirada en su hermana mayor, con la que comparte muchas similitudes, aunque también hay algunas diferencias importantes. Y donde más se nota la herencia es en el frontal, con un faro de doble óptica con luces diurnas incorporadas.

En cuanto al motor que equipa, nos encontramos con un V2 de distribución variable, que resulta muy ligero, como ya hemos comentado. Esto ha provocado que su cilindrada se reduzca hasta los 890 centímetros cúbicos, con una potencia de 120 CV, lo que se traduce en una mejor relación peso-potencia, y en el apartado tecnológico, todo se gestiona a través de una IMU de seis ejes. Tiene cuatro modos de conducción, además de control de tracción, control anti-wheelie o quickshifter, y también se puede encontrar una pantalla TFT de 5”.

Consigue la Ducati Panigale V2 por 17.960 euros

Y lejos de lo que podías llegar a pensar, lo cierto es que esta Ducati Panigale V2 está disponible desde un precio más que razonable, pues los 17.960 euros que cuesta no es una cifra para nada disparatada.