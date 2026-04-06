La Ducati Panigale V4 S que está redefiniendo las superbikes en 2026

Coches y Motos 06 ABR 2026 - 16:45h.

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En Ducati han conseguido revolucionar el mercado y redefinir el concepto de lo que es una superbike gracias a esta Panigale V4 S, que es de lo mejor que se puede encontrar por el mercado a día de hoy. Nos parece espectacular se mire por donde se mire, y entre las cosas que podemos destacar, principalmente, se encuentran su espectacular motor, que tiene una potencia descomunal y cumple con la normativa Euro 5+, o su chasis renovado, sin olvidar la ergonomía revisada.

La moto también es más ligera que nunca, y la instrumentación es de mayor tamaño, lo que siempre es de agradecer, y esto sin descuidar el paquete aerodinámico que le han instalado, que garantiza mejor resistencia aerodinámica, y está inspirada en MotoGP. Es una moto espectacular, prácticamente de competición, pero que se ha adaptado para que puedas manejarla por las calles, y sentir la adrenalina de lo que es tener un avión en tus manos.

Y el motor que equipa es lo que nos parece más espectacular de todo. Porque este Desmosedici Stradale es un 10 sobre 10, entregando una potencia de 216 CV a 13.500 revoluciones por minuto, aunque se puede elevar esta potencia hasta los 228 CV si le añades el sistema de escape Akrapovic. Puedes seleccionar entre cuatro configuraciones de motor y cinco modos de conducción, y no se queda atrás en cuanto ayudas, como el control de tracción, el control de deslizamiento, el control anti-caballito o el control de salida.

La exclusividad de la Ducati Panigale V4 S se refleja en el precio

Como es lógico, la calidad tiene un precio, y no es precisamente barato. Así que en caso de que desees conseguir esta Ducati Panigale V4 S, tendrás que realizar un desembolso de 38.790 euros, una cantidad que no todo el mundo se puede permitir.