Ducati ha creado una de las deportivas naked más bonitas de los últimos años

Coches y Motos 30 MAY 2026 - 06:18h.

Las cifras que declara esta moto son de 75 CV de potencia a 8.250 revoluciones por minuto

La moto de cross más bella es Ducati

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Cuando hablamos de las mejores motos que hay en el catálogo de Ducati, creemos que no se le da tanto reconocimiento como verdaderamente se merece a la Monster 797. Quizás ha caído en el olvido, pero lo cierto es que es sencillamente asombrosa y espectacular, y no nos puede parecer más preciosa. Por suerte, hoy venimos a rescatarla, y a presentarla a todos aquellos que no la conocían. A buen seguro que quedarán enamorados desde el primer momento.

Es una naked sensacional desde el principio hasta el final, que equipa un motor Desmodue de dos cilindros en V, con una cilindrada de 803 centímetros cúbicos y refrigerado por aire. Las cifras que declara esta moto son de 75 CV de potencia a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 69 Nm a 5.750 rpm, con una suavidad excepcional desde bajo y medio régimen. Y el chasis es un multi tubular tipo Trellis, que en combinación con el depósito, marca la estética de esta moto.

La moto es ideal gracias a su modernidad, como se refleja con las luces traseras y los intermitentes LED, con una instrumentación LCD de última generación. Los colores en los que puedes encontrar esta moto son el rojo y el blanco, siendo ambas elecciones igual de acertadas y correctas. Existe la posibilidad de limitarla sin problema en caso de que únicamente dispongas del carné A2, y coincidimos en señalar que lo mejor que tiene es su asumible precio.

La Ducati Monster 797 apenas supone una inversión de 9.150 euros

Y es que en caso de que desees hacer tuya esta Ducati Monster 797, tienes que saber que tan solo te hace falta poner encima de la mesa un total de 9.150 euros, lo que a todos nos parece una cifra totalmente asumible.