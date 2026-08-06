Lamborghini Miura SV cumple 55 años y supera los tres millones de euros

Lo hace consolidado como uno de los deportivos más influyentes de la historia, origen de la legendaria saga Super Veloce

Automobili Lamborghini bate su récord histórico de ventas en 2025

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En 1971, Lamborghini presentó el Miura SV, la evolución definitiva del modelo que cambió para siempre el concepto de superdeportivo. Cincuenta y cinco años después, esta versión sigue considerándose una referencia por su combinación de diseño, prestaciones y soluciones técnicas que marcaron el futuro de la marca italiana. Además de convertirse en el Miura más avanzado, inauguró la denominación Super Veloce, reservada desde entonces para los Lamborghini V12 más radicales.

El Miura original ya había revolucionado el mercado en 1966 gracias a su innovadora arquitectura, con un motor V12 montado transversalmente delante del eje trasero. Dos años más tarde llegó el Miura S, pero fue el SV el encargado de perfeccionar el concepto tras recoger la experiencia acumulada por ingenieros, pilotos de pruebas y clientes durante los primeros años de producción.

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Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini, destaca que el Miura SV definió una filosofía basada en el máximo rendimiento, una conducción todavía más emocionante y una personalidad diferenciada que continúa identificando los modelos Super Veloce actuales.

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Más potencia y mejor comportamiento

El corazón del Miura SV seguía siendo el conocido V12 atmosférico de 3,9 litros, aunque profundamente evolucionado. Su potencia alcanzó los 385 CV a 7.850 rpm, mientras el par máximo aumentó hasta 388 Nm. Estas mejoras permitían acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 5,5 segundos y superar los 290 km/h de velocidad máxima, cifras extraordinarias para comienzos de los años setenta.

Más allá del incremento de prestaciones, Lamborghini introdujo importantes avances destinados a mejorar el comportamiento dinámico. El cambio técnico más relevante fue separar la lubricación del motor y de la transmisión, que hasta entonces compartían el mismo circuito de aceite. Esta solución incrementó notablemente la fiabilidad mecánica y la durabilidad del conjunto.

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La marca también ensanchó la vía trasera, revisó la suspensión y aumentó la rigidez estructural del chasis. Como resultado, el Miura SV ofrecía una mayor estabilidad a altas velocidades, una conducción más precisa y un comportamiento mucho más equilibrado sin renunciar al confort. Los frenos de disco ventilados completaban un conjunto preparado para soportar el aumento de prestaciones.

Diseño convertido en leyenda

Estéticamente, el Miura SV mantenía la inconfundible silueta diseñada por Marcello Gandini, aunque incorporaba detalles propios que reforzaban su personalidad. Desaparecieron las características pestañas que rodeaban los faros delanteros, otorgando al frontal una imagen más limpia y moderna. Los pasos de rueda traseros crecieron para alojar neumáticos más anchos, mejorando tanto la presencia visual como el agarre.

Entre 1971 y 1973, el Miura SV representó la máxima evolución de una saga que sentó las bases del superdeportivo moderno. Su influencia todavía permanece presente en modelos posteriores como el Diablo SV, Murciélago SV, Aventador SV y Revuelto inspirado en esa tradición de altas prestaciones.

Cuando llegó al mercado italiano, el Miura SV tenía un precio de 8,6 millones de liras. Actualizado según la inflación acumulada en Italia, esa cifra equivaldría aproximadamente a unos 82.000 euros actuales. Sin embargo, esa conversión únicamente refleja el poder adquisitivo de la época. El valor real del modelo se ha multiplicado de forma extraordinaria: hoy, las unidades conservadas en perfecto estado alcanzan habitualmente entre tres y cuatro millones de euros en subastas internacionales, confirmando su condición de pieza de colección.

Cinco décadas y media después, el Miura SV sigue siendo mucho más que un automóvil histórico. Representa el nacimiento del apellido Super Veloce y uno de los capítulos más brillantes en la evolución técnica y emocional de Lamborghini, cuyo legado continúa inspirando los deportivos más exclusivos de la firma italiana hasta nuestros días.