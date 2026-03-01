La nueva maxitrail de Ducati es, para muchos, la más bonita de la marca

Coches y Motos 01 MAR 2026 - 10:03h.

En Ducati han conseguido dejar sin palabras y sin aliento a todos los que ya han tenido el placer de poder verla

Ducati tiene la moto más bonita del mundo

En Ducati han renovado la trail bicilindríca off road más salvaje que tienen en su catálogo, con un resultado excelente, como salta a la vista. Porque esta renovada Desert X 2026 ha conseguido dejar sin palabras y sin aliento a todos los que ya han tenido el placer de poder verla y analizarla con más detalle. Es simplemente sensacional, y no se limita a una simple actualización cromática, algo que también es de agradecer, viendo lo bien que le sienta.

Es una moto totalmente nueva y rediseñada, con una madurez técnica que refuerza su posición en el competitivo segmento de las maxitrail, con un nuevo motor, una cura de adelgazamiento y una robustez técnica pensada para su uso fuera del asfalto. Es más baja que su predecesora en la parte frontal, estrena nuevas fibras, un depósito más estrecho y estilizado, un doble faro que ya no es circular, sino cuadrado, intermitentes LED más integrados, y un diseño nuevo en la cúpula deriva brisas.

El semi carenado es más ligero estéticamente, y la moto es más ligera, renovando absolutamente todo, lo que incluye plásticos, asiento, suspensiones, placa cubre cárter… aunque la gran novedad reside en el nuevo propulsor V2 IVT, intake variable timing. Es un motor bicilíndrico de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia de 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 92 Nm a 7.000 rpm, que implementa un sistema de distribución variable que optimiza el llenado de los cilindros. Esto se traduce en una entrega de potencia mucho más lineal y elástica. Aparte, esta Desert X 2026 es más ligera que nunca, y está totalmente equipada con la última tecnología

La Ducati Desert X 2026 llegará en mayo

Si quieres hacerte con esta Ducati Desert X 2026, tendrás que esperar hasta mayo. La buena noticia es que lo hará a un precio más barato que su antecesora, 17.590 euros, aunque solo en color blanco.