Ducati sorprende con una moto tan atractiva y capaz que ni KTM ni Triumph tienen una respuesta igual

Coches y Motos 13 AGO 2026 - 19:03h.

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Cuando hablamos de las mejores motos aventureras para hacer rutas off-road, mucha gente piensa en KTM o en Triumph, donde cuentan con un amplio arsenal de modelos en su stock. Pero se olvidan de que en Ducati tienen la que para muchos es la mejor de todas, la Desert X, una moto atractiva y con unas prestaciones por encima de lo habitual. Además, este año ha sufrido una serie de actualizaciones importantes, que la hacen todavía más apetecible.

Entre las principales novedades a destacar, queremos mencionar el chasis de aluminio mono casco, los frenos delanteros de menor tamaño, la nueva horquilla KYB, el nuevo control en la piña izquierda o el depósito de gasolina más pequeño. Pasando al motor que emplea, recurre a un V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de rendir a una potencia de 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 92 Nm a 7.000 rpm.

Tiene un característico sistema de distribución con alzada variable de las válvulas de admisión, y un consumo declarado de 5,4 litros por cada 100 kilómetros que es bastante razonable. La electrónica se gestiona a través de una IMU de seis ejes, y no le faltan detalles como el ABS, el control de tracción, el control anti-caballitos, el control de freno motor, seis modos de conducción diferentes, quickshifter, y, en la instrumentación, una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Ducati Desert X está valorada en 17.590 euros

Algo que nos sorprende gratamente a la hora de descubrir la Ducati Desert X es que tiene un precio totalmente justo y acertado. Pensábamos que sería mucho más costosa, pero los 17.590 euros en los que ha sido tasada son una cantidad que se puede pagar sin demasiadas complicaciones.