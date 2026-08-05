Mejora en todo a la BMW R 1300 GS y se ha convertido en una de las grandes trail para viajar

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 01:39h.

El propulsor que esconde en su interior es un Revolution Max 1250

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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Hay una moto que a nuestro parecer es infinitamente superior a la BMW R 1300 GS, con unas capacidades asombrosas y con un diseño que provoca que sea imposible que pase desapercibida. Tiene todo lo que le hace falta para destacar, y se ha consagrado como una de las grandes trail que hay en el mercado actualmente, siendo una magnífica opción para viajar y hacer largas distancias, sin gastar una fortuna. Esto es todo lo que ofrece la Harley-Davidson Pan America 1250 Special.

Es una de las motos más accesibles que hay en el stock de la firma norteamericana, con una dualidad asfalto y tierra que la hace tan polivalente, y teniendo tres colores diferentes para elegir, que son el gris, el negro y el naranja, todos con acabado black. El propulsor que esconde en su interior es un Revolution Max 1250, uno de los más potentes que hay, con una configuración en V, de dos cilindros y refrigerado por líquido, que es capaz de entregar 150 CV a 9.000 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 128 Nm a 6.750 rpm.

Mantiene una gran entrega de par y de potencia en todo el rango de revoluciones, y la electrónica es muy completa, con ayudas como el control de tracción, el control anti caballito, el sistema de frenada combinada y el ABS, todos sensibles a la inclinación. Todo se gestiona a través de una IMU, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de 6,8 pulgadas táctil y a color, con ópticas full LED, y el equipo de frenada lleva el sello de Brembo.

La Harley-Davidson Pan America 1250 Special cuesta 22.400 euros

Sabemos que no todo el mundo se puede permitir pagar lo que cuesta esta Harley-Davidson Pan America 1250 Special. Pero lo cierto es que los 22.400 euros en los que está tasada son una cifra muy interesante si la comparas con otros modelos que ofrecen mucho menos.