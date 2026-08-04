Breitling y Aston Martin lanzan un reloj inspirado en el legendario DB5

Con tres ediciones limitadas que combinan diseño clásico, artesanía y alta relojería suiza

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Las dos marcas han convertido uno de los automóviles más icónicos de la historia en una pieza de alta relojería. Ambas firmas presentan el Top Time B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5, el primer reloj nacido de la colaboración anunciada a comienzos de 2026 y que llegará al mercado este verano en tres ediciones limitadas. La colección rinde homenaje al mítico gran turismo británico de 1963 y a un vínculo que también marcó la cultura popular gracias a la saga de James Bond.

El nuevo cronógrafo toma como referencia el Aston Martin DB5, un modelo que trascendió el mundo del automóvil para convertirse en un símbolo del diseño y la elegancia británica. La inspiración no es casual. En 1965, durante la película Operación Trueno, Sean Connery lucía un reloj Breitling Top Time mientras conducía el legendario DB5, una combinación que quedó grabada en la memoria de los aficionados al cine, el motor y la relojería.

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Más de seis décadas después, Breitling recupera aquel momento con una reinterpretación contemporánea que conserva la esencia de ambos iconos. El resultado es un reloj que combina la estética retro del histórico Top Time con numerosos detalles inspirados en el habitáculo del clásico deportivo de Aston Martin.

Diseño inspirado en el interior del DB5

La caja de 41 milímetros mantiene la característica forma de cojín del cronógrafo original, acompañada por pulsadores tipo hongo y subesferas cuadradas con esquinas redondeadas que evocan la instrumentación de los deportivos de los años sesenta. El conjunto busca transmitir la misma sensación que ofrecía el salpicadero del DB5.

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Uno de los elementos más llamativos es el anillo interior con acabado de madera, un guiño al volante del modelo británico. A ello se suma una correa de cuero con degradado de color, teñida a mano, que reproduce el aspecto de la tapicería utilizada en los interiores de Aston Martin. La esfera, refinada y sobria, completa un diseño donde cada detalle pretende trasladar el lujo artesanal del automóvil a la muñeca.

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Tres ediciones limitadas

La colección estará formada por tres versiones. La primera, realizada en acero inoxidable con esfera plateada, estará limitada a 1.022 unidades y es la que más recuerda al histórico Top Time de los años sesenta. La segunda combina acero y platino con esfera lacada en negro y una producción de solo 315 ejemplares.

La versión más exclusiva está fabricada en oro rojo de 18 quilates, incorpora una esfera de ónix natural -la primera utilizada por Breitling- y se limitará a 250 piezas numeradas individualmente. Cada modelo mantiene los mismos rasgos estéticos inspirados en el Aston Martin DB5, aunque con acabados y materiales diferenciados.

En el apartado técnico, los tres relojes montan el calibre manufactura Breitling 01, certificado por el COSC como cronómetro de alta precisión. Este movimiento automáticoincorpora rueda de pilares, embrague vertical y ofrece una reserva de marcha de 70 horas, garantizando un funcionamiento preciso y fiable.

El fondo de caja de cristal de zafiro permite contemplar el mecanismo, cuyo rotor exclusivo aparece grabado con el logotipo de Aston Martin y se adapta a los materiales de cada versión, ya sea rodiado o en oro rojo.

Con esta colección, Breitling y Aston Martin recuperan uno de los grandes símbolos del diseño de los años sesenta para demostrar que la combinación entre ingeniería, elegancia y artesanía sigue plenamente vigente. El resultado es un cronógrafo pensado tanto para coleccionistas como para apasionados del automóvil, capaz de trasladar el espíritu del legendario DB5 desde la carretera hasta la muñeca.