La trail que planta cara a la Honda CRF300L con más potencia y un precio muy competitivo

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 06:18h.

La Voge 300 Rally, tras su última actualización, recibió mejoras significativas

El Honda más icónico de la historia es de 1990

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Si entramos a comparar las motos trail que hay en el mercado, inmediatamente aparece el nombre de la Honda CRF 300 L, un modelo sensacional al que consideramos que no le falta de nada. Pero es que hemos localizado otra moto a la que no le falta absolutamente de nada, con más potencia todavía, y con un precio que hace que sea tan competitiva, y al alcance de mucha gente. Esa es la Voge 300 Rally, una moto campera diseñada para quienes buscan iniciarse en el off-road.

Tras su última actualización, recibió mejoras significativas como la iluminación full LED, el indicador del nivel de combustible o la homologación Euro 5+, algo indispensable a día de hoy. A nivel estético, nos encanta porque tiene un aspecto dakariano, con un diseño aventurero a más no poder, y con un propulsor que la hace tan especial. Es un mono cilíndrico de refrigeración líquida, con doble árbol de levas y con cuatro válvulas, que entrega un total de 28,5 CV de potencia a 9.000 revoluciones por minuto, y con un par máximo de 25 Nm a 6.500 rpm.

Dentro de la parte ciclo, lo que más resalta es la horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro, con un recorrido de 205 milímetros, un amortiguador trasero con sistema de bieletas o un chasis de acero diseñado expresamente para este modelo. Le acompañan frenos de discos en ambas ruedas, unas llantas bicolor o un ABS trasero desconectable, y en el equipamiento, destacan la instrumentación digital, los cubremanos, las defensas laterales o el soporte trasero para instalar el baúl.

La Voge 300 Rally está tasada en 3.792 euros

La Voge 300 Rally tiene uno de los precios más razonables de todo el mercado, ya que basta con poner sobre la mesa un total de 3.792 euros, lo que a nosotros nos parece una magnífica oportunidad que hay que aprovechar.