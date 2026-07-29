5 años de garantía, una trail a precio de la Honda CB500X y con más equipamiento de serie

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 18:45h.

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Si buscas una moto buena, bonita y barata, además de fiable y divertida, entonces la Voge 525 DSX es tu elección. Nos resulta un modelo sensacional de principio a fin, con unas características que la hacen tan apetecible, y que la colocan en lo más alto del ranking. Para nosotros, vale mucho más la pena que una Honda CB 500 X, aunque eso ya es cuestión de gustos, y se admiten todo tipo de opiniones diferentes. Y lo que más nos convence es el avanzado nivel de equipamiento de serie con el que cuenta.

Pero, antes de pasar a eso, lo pertinente es hablar de las prestaciones que ofrece esta moto, que es la enésima demostración de poderío de la marca china. Para empezar, equipa un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 494 centímetros cúbicos, de cuatro válvulas y doble árbol de levas, capaz de rendir a una potencia de 47,6 CV y a un par máximo de 44,5 Nm, justo al límite de lo permitido para el carné A2. Y la cosa está lejos de concluir aquí.

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Porque también cuenta con dos modos de conducción, control de tracción desconectable, embrague anti-rebote, ABS de doble canal, iluminación full LED, faros auxiliares o caballete central. En cuanto a la imagen, brilla por su imponente presencia, con un frontal característico en forma de pico de pato, mientras que el depósito presume de una enorme capacidad de 16,5 litros, lo que se traduce en una gran autonomía. Y esto no es todo en absoluto.

La Voge 525 DSX se puede conseguir desde los 5.392 euros

Si deseas hacerte con la Voge 525 DSX, tienes que saber que lo único que hace falta es desembolsar un total de 5.392 euros, un precio que no puede ser más llamativo y que se adapte mejor al mercado actual. Y en ese precio, se incluyen cinco años de garantía de fábrica.