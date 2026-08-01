Peugeot tiene el coche perfecto para hacer viajes largos en familia
Por espacio, por equipamiento, por confort y por eficiencia
Peugeot lanza la todoterreno para el asfalto
Un viaje en familia exige espacio, comodidad y un coche que no fatigue al conductor y eficiencia. Mucha eficiencia. El Peugeot 408 reúne esos argumentos en una carrocería diferente. Parece una berlina elevada, pero incorpora detalles de crossover y una silueta estilizada. Ofrece un comportamiento estable, buen aislamiento y una posición de conducción agradable.
Sus 4,68 metros de longitud ofrecen un habitáculo preparado para cuatro adultos y sus pertenencias. La batalla alcanza 2,78 metros, lo que favorece el espacio para las piernas. El maletero ofrece 536 litros y puede llegar a 1.611 litros. Hay capacidad suficiente para maletas, carritos o equipamiento deportivo.
Muchos lo consideran el Peugeot más premium de la gama
La forma de la carrocería aporta ventaja. Mantiene una altura contenida de 1,47 metros y una aerodinámica. Esto ayuda a controlar el consumo y mejora la estabilidad en autovía. Frente a BMW X2, Cupra Tavascan o Toyota RAV4, el Peugeot propone un equilibrio original entre elegancia, eficiencia y practicidad.
La gama mecánica permite elegir entre hibridación ligera MHEV, una opción híbrida enchufable y una versión eléctrica., siendo la PHEV la más interesante para combinar ciudad y carretera.
Así es el Peugeot 408 híbrido enchufable
Esta variante enchufable parte de 40.450 euros. Combina un motor de gasolina 1.6 de 180 CV con una unidad eléctrica de 125 CV. El conjunto desarrolla 225 CV y 360 Nm. Resultan suficientes para viajar cargado, realizar adelantamientos con seguridad y mantener ritmos elevados sin exigir a la mecánica.
Las prestaciones convencen. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 233 km/h. Homologa un consumo de 1,4 l/100 km y una autonomía eléctrica de 63 kilómetros WLTP. Si se recarga con frecuencia, recorridos diarios pueden realizarse sin utilizar el motor térmico.
El acabado Allure incluye faros Full LED, acceso sin llave y Peugeot i-Cockpit. Añade cámara trasera, parabrisas acústico y cristales posteriores oscurecidos. Los asientos permiten regular la altura, mientras el conductor dispone de ajuste lumbar. Con llantas de 17 pulgadas y seis altavoces, el 408 completa una propuesta familiar convincente.