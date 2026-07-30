Más potente que el Toyota RAV4 y mucho más barato: el SUV que está enamorando a las familias

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 00:15h.

Espacio para toda la familia, 239 CV de potencia y 5,5 litros cada 100 km

Toyota convierte al Corolla en una bestia

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El Toyota RAV4 es una de las referencias entre los SUV híbridos familiares. Tiene reputación, pero su precio puede alejar a muchos compradores. Una versión de 185 CV arranca en 44.250 euros. El Kia Sportage, sin embargo, ofrece 239 CV, una dotación completa y una oferta difícil de ignorar. Cuesta menos y, sobre el papel, entrega bastante más potencia.

El Sportage es el Kia más vendido en España y en el mundo. Su quinta generación combina una imagen moderna con un interior cómodo. No exige elegir entre diseño y funcionalidad. También ofrece buenos acabados, una conducción equilibrada y el espacio que necesita una familia para utilizarlo todos los días.

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Menos de 30.000 euros para el Kia Sportage HEV

El precio de la versión híbrida asciende a 40.148 euros. Sin embargo, Kia la anuncia en su web desde 29.780 euros. La diferencia cambia por completo su posicionamiento. Por esa cantidad compite con SUV menos potentes y versiones sin electrificar, mientras mantiene una mecánica híbrida autorrecargable.

Su carrocería mide 4,52 metros de largo y la batalla alcanza los 2,68 metros. Son proporciones manejables en ciudad, pero suficientes para ofrecer unas plazas amplias. El maletero parte de 526 litros y llega hasta 1.715 litros con los respaldos abatidos. Una capacidad excelente para viajar cargado.

Así es el Sportage híbrido autorrecargable

La mecánica combina un motor de gasolina 1.6 T-GDI con una unidad eléctrica. En conjunto desarrolla 239 CV y 280 Nm de par. La potencia llega a las ruedas delanteras mediante una caja automática de seis velocidades con convertidor de par. Una solución suave, adecuada para ciudad y eficaz durante los viajes.

Las prestaciones superan lo esperado en un SUV familiar. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 196 km/h. El consumo medio homologado es de 5,5 litros cada 100 kilómetros. Ofrece así una buena relación entre potencia y eficiencia, sin necesidad de conectarlo a un cargador.

El acabado Concept incluye pantalla de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Suma sensores delanteros y traseros, llave inteligente, frenada de emergencia y mantenimiento de carril.