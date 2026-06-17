Skoda rebaja la barrera de entrada de su SUV de siete plazas más buscado de 2026

Coches y Motos 17 JUN 2026 - 21:29h.

Una de las opciones más inteligentes a las puertas del verano

Skoda tiene el coche perfecto para los que no quieren correr

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Con el verano a la vuelta de la esquina, miles de familias ya están pensando en las vacaciones. Llega el momento de cargar maletas, bicicletas, juguetes, sombrillas y todo lo necesario para pasar unos días fuera de casa. Y es precisamente en esta época cuando los SUV grandes vuelven a ganar protagonismo. Entre ellos destaca un modelo que cada vez tiene más seguidores: el Skoda Kodiaq.

La segunda generación del SUV checo se ha convertido en una de las opciones más interesantes para quienes necesitan mucho espacio sin dar el salto a marcas premium. Su propuesta resulta difícil de igualar. Ofrece una enorme capacidad interior, posibilidad de contar con siete plazas, un maletero gigantesco y un precio más razonable que el de muchos rivales.

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El Skoda Kodiaq híbrido enchufable, ahora más accesible que nunca

Con 4,75 metros de longitud y un maletero que alcanza los 910 litros, el Kodiaq está pensado para los viajes en familia. Es uno de esos coches en los que todo parece caber. Además, mantiene una excelente relación entre tamaño exterior y aprovechamiento interior, una de las señas de identidad de Skoda desde hace años.

La versión que más interés despierta actualmente es la híbrida enchufable. Además, Skoda ha ajustado su oferta para hacerlo más accesible. El Kodiaq PHEV está disponible desde 36.575 euros financiados, con cuotas desde 270 euros al mes. Una cifra que ayuda a explicar por qué se ha convertido en uno de los SUV familiares más buscados de 2026.

Máxima eficiencia y casi 120 km de autonomía eléctrica

En el apartado mecánico, combina un motor de gasolina 1.5 TSI con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 204 CV. Todo ello asociado a una caja automática DSG, una solución ideal para quienes buscan comodidad tanto en ciudad como en carretera.

Las cifras también convencen. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza los 210 km/h. Sin embargo, lo más llamativo es su eficiencia. Gracias a una batería de 19,7 kWh, puede recorrer hasta 119 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. Una autonomía suficiente para muchos desplazamientos diarios sin gastar combustible.

El equipamiento tampoco deja indiferente. Desde el acabado Selection incorpora pantalla multimedia de 13 pulgadas, navegador, climatizador de tres zonas, asientos delanteros calefactados, cámara trasera, sensores de aparcamiento y numerosos asistentes de conducción. Es un SUV pensado para viajar cómodo y seguro desde el primer kilómetro.