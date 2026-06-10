Skoda acerca a todos los bolsillos el SUV más deseado de su gama familiar de 2026

Coches y Motos 10 JUN 2026 - 05:32h.

Una de las opciones más inteligentes para familias que disfrutan viajando

El nuevo Skoda es, para muchos, el más atractivo de la marca

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El Skoda Kodiaq lleva años siendo una de las referencias entre los SUV familiares. No es casualidad. Combina espacio, tecnología y una relación entre calidad y precio difícil de igualar. Ahora, además, la marca checa ha conseguido hacerlo todavía más atractivo gracias a una gama renovada en la que destaca especialmente una versión pensada para quienes buscan viajar mucho gastando poco.

Con 4,76 metros de longitud y una batalla cercana a los 2,80 metros, el Kodiaq presume de unas dimensiones que le permiten ofrecer un interior enorme. Su maletero alcanza unos impresionantes 910 litros, una cifra que lo sitúa entre los mejores de su categoría. Es un coche diseñado para familias, pero también para quienes necesitan capacidad de carga sin renunciar al confort diario.

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La versión del Skoda Kodiaq que eligen las familias que hacen más kilómetros

Aunque la gama cuenta con motores de gasolina y diésel, la opción que más interés está despertando es la híbrida enchufable. No solo por sus prestaciones, sino porque consigue unir lo mejor de dos mundos. Permite circular muchos kilómetros en modo eléctrico durante la semana y afrontar viajes largos sin depender de puntos de recarga.

Esta versión combina un motor 1.5 TSI de gasolina con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 204 CV. Se asocia a una transmisión automática DSG y a la tracción delantera. Gracias a esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza los 210 km/h. Pero lo más llamativo es su eficiencia, con un consumo homologado de apenas 1,6 litros cada 100 kilómetros cuando se aprovecha la carga de la batería.

Casi 120 km de autonomía eléctrica

Otro de sus grandes argumentos es la autonomía eléctrica. La batería de 19,7 kWh permite recorrer hasta 119 kilómetros en modo totalmente eléctrico según el ciclo WLTP. Para muchos conductores, eso significa realizar prácticamente todos los desplazamientos diarios sin consumir una sola gota de gasolina. Un detalle que ayuda a reducir de forma notable el gasto mensual.

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Además, Skoda no ha escatimado en equipamiento. Desde el acabado Selection incorpora elementos que en otras marcas suelen reservarse para versiones superiores. Destacan la pantalla multimedia de 13 pulgadas, el navegador integrado, los faros LED avanzados, el climatizador de tres zonas, los asientos delanteros calefactados, la cámara trasera, los sensores de aparcamiento y el portón eléctrico.

Toca hablar del precio. Todo ello está disponible desde 36.575 euros financiados. Una cifra especialmente competitiva para un SUV de este tamaño y tecnología.