El nuevo Skoda es, para muchos, el más atractivo de la marca

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 23:39h.

Este SUV urbano de Skoda es uno de los modelos más esperados de este 2026

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Skoda continúa ampliando su ofensiva eléctrica. La firma checa prepara el lanzamiento del nuevo Skoda Epiq, un SUV compacto que llegará al mercado en 2026. Este modelo representa una nueva etapa para la marca. Combina diseño moderno, tecnología y un precio muy competitivo.

El Epiq destaca especialmente por su estética. Skoda ha apostado por un diseño más robusto y actual. Las líneas rectas, los detalles tecnológicos y las proporciones equilibradas crean una imagen muy atractiva. Para muchos aficionados, este modelo será uno de los Skoda más bonitos de los últimos años.

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Skoda está lista para lanzar su nuevo SUV urbano eléctrico

En cuanto a dimensiones, el nuevo SUV se sitúa dentro del segmento de los SUV urbanos. Mide 4.171 mm de largo, 1.798 mm de ancho y 1.581 mm de alto. Su batalla de 2.601 mm permite ofrecer un interior bien aprovechado. El maletero también destaca con una capacidad de 475 litros, ampliable hasta 1.344 litros.

La gama mecánica estará formada por tres versiones eléctricas. Todas utilizan un motor delantero y tracción delantera. La versión de acceso es el Epiq 35, que desarrolla 115 CV y 267 Nm de par máximo. Su batería LFP de 37 kWh permite alcanzar hasta 315 km de autonomía.

Un escalón por encima aparece el Epiq 40. En este caso la potencia aumenta hasta 135 CV, manteniendo la misma batería de 37 kWh. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza 150 km/h de velocidad máxima. Su consumo medio ronda los 13 kWh cada 100 km.

La versión más potente será el Epiq 55. Este modelo desarrolla 210 CV y 290 Nm de par máximo. Utiliza una batería mayor de 51,5 kWh, lo que permite alcanzar hasta 430 km de autonomía. Además, mejora las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 7,4 segundos.

Sin duda, apunta a ser uno de los grandes éxitos de la marca checa

El equipamiento también será uno de sus puntos fuertes. Incluirá asistente de carril avanzado, reconocimiento de señales y semáforos y cámara panorámica 3D. También contará con detección de objetos en intersecciones y siete airbags, incluido uno central delantero.

El nuevo Skoda Epiq llegará a finales de año. Su precio de partida estará por debajo de los 25.000 euros. Una cifra muy atractiva para un SUV eléctrico de estas características. Con este modelo, Skoda quiere ofrecer un coche moderno, eficiente y accesible para muchos conductores.