Coches y Motos 30 MAY 2026 - 01:12h.

204 CV de potencia, casi 120 km de autonomía eléctrica y espacio para toda la familia

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

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El Skoda Kodiaq se ha convertido en uno de los grandes SUV familiares más interesantes del mercado. La marca checa sigue apostando fuerte por un modelo que destaca por su enorme espacio interior, su buena relación entre calidad y precio y un nivel tecnológico cada vez más avanzado. Además, esta nueva etapa llega marcada por una mayor presencia de la electrificación dentro de la gama.

Con una longitud de 4.758 mm, una anchura de 1.864 mm y una batalla de 2.791 mm, el Kodiaq ofrece muchísimo espacio para viajar cómodamente. También presume de un gigantesco maletero de hasta 910 litros, una cifra difícil de encontrar entre sus rivales directos. Ahí aparecen modelos como el Toyota RAV4, el Mitsubishi Outlander o el Kia Sportage.

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La gama mecánica sigue siendo muy variada. Hay versiones de gasolina, diésel y modelos electrificados. Pero la opción que más protagonismo está ganando es la híbrida enchufable. Especialmente entre las familias que buscan un SUV cómodo para el día a día y eficiente en viajes largos. Además, cuenta con la etiqueta CERO de la DGT gracias a su importante autonomía eléctrica.

El SUV híbrido enchufable que eligen las familias que no quieren pagar de más por marca

El precio de acceso a la gama PHEV arranca en 36.575 euros financiados. Se ofrece con una fórmula de de 270 euros al mes durante 35 cuotas, una entrada de 5.442,82 euros, una cuota extra en el mes 12 de 2.925 euros y una cuota final de 29.784,22 euros. Una propuesta bastante competitiva para un SUV de estas características y tamaño.

Esta versión combina un motor gasolina 1.5 TFSI con un bloque eléctrico. En total desarrolla 204 CV de potencia y 250 Nm de par máximo. Todo va asociado a una caja automática DSG y tracción delantera. Sus prestaciones son más que suficientes para mover con soltura un SUV de este tamaño. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza los 210 km/h.

Casi 120 km de autonomía eléctrica

Uno de sus puntos fuertes está en el consumo. Homologa apenas 1,6 litros cada 100 kilómetros gracias a una batería de 19,7 kWh. Además, puede recorrer hasta 119 kilómetros en modo completamente eléctrico según el ciclo WLTP. Eso permite realizar muchísimos trayectos diarios sin gastar gasolina y convierte al Kodiaq en un SUV muy eficiente para uso familiar.

En equipamiento, el acabado Selection ya llega muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 13 pulgadas, navegador, faros LED adaptativos, climatizador de tres zonas, asientos calefactados, cámara trasera y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También añade asistentes de conducción avanzados y acceso sin llave. Un conjunto muy equilibrado para seguir haciendo crecer al Skoda Kodiaq dentro del segmento SUV.