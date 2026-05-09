Gonzalo Serrano prueba un SUV híbrido de siete plazas con enfoque familiar: así es el E5 DE-i

Alberto Cercós García 09 MAY 2026 - 18:26h.

Gonzalo Serrano se pone al volante del nuevo SUV híbrido familiar: el E5

Gonzalo Serrano prueba el Ford Mustang GT, un deportivo de 446CV y que no alcanza los 70.000 euros

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Gonzalo Serrano sigue probando los coches más interesantes del mercado actual. En esta ocasión, el periodista, en el último programa de 'Más Que Coches', hace lo propio con el E5 DE-i. Un vehículo que llega al mercado como una propuesta enfocada en el espacio, la eficiencia y la tecnología, apostando por un sistema híbrido enchufable que combina buenas prestaciones con un planteamiento familiar. El modelo desarrolla una potencia conjunta de 217CV y destaca por ofrecer configuración de siete plazas, una característica cada vez más demandada en el segmento SUV. Además, la marca busca compensar su menor notoriedad en algunos mercados europeos con una relación calidad-precio especialmente competitiva.

Serrano aprovecha en 'MQC' para analizar cualquier detalle del coche. A nivel estético, el E5 DE-i apuesta por una imagen robusta y moderna. En el frontal destacan la gran parrilla, la firma lumínica de diseño horizontal y unos grupos ópticos de formas cuadradas que se prolongan hacia los laterales. El vehículo también incorpora detalles como llantas semicarenadas, marcos de ventanillas en negro y una zaga con una solución poco habitual: la caída del portón se desplaza hacia los laterales para integrar la iluminación dentro del propio portón, reforzando así su personalidad visual.

El interior y las sensaciones al volante del E5

En el interior, el SUV pone el foco en la amplitud y el confort. El habitáculo ofrece una posición de conducción elevada, un volante de gran grosor con múltiples mandos integrados y materiales con acabados que simulan aluminio y madera. Los asientos delanteros cuentan con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, mientras que la segunda fila puede desplazarse para priorizar espacio para pasajeros o capacidad de maletero. La sensación general es la de un vehículo pensado para viajes largos y uso familiar.

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Ya por carretera, el E5 DE-i destaca por "una conducción suave y sencilla", apoyada por su sistema híbrido enchufable y una transmisión automática orientada al confort. El equipamiento incluye botones físicos para varias funciones esenciales, modos de conducción y freno de estacionamiento eléctrico. Otro de los puntos fuertes del modelo es su garantía de seis años o 150.000 kilómetros, un argumento con el que la marca pretende reforzar la confianza de los compradores en un segmento cada vez más competitivo. Y lo más importante, los menos de 30.000 euros hacen que esta sea una opción más que destacable para cualquiera.