Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUN 2026 - 13:58h.

El exjugador del FC Barcelona ha bromeado con la marcha de Álvaro Arbeloa del Real Madrid

El Real Madrid tantea el fichaje de Bastoni: la decisión de José Mourinho y su precio de salida

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Gerard Piqué ha vuelto a dejar varios titulares. El excentral del FC Barcelona ha repasado distintos temas de actualidad en el mundo del fútbol durante el anuncio de colaboración de Uber Eats y Vicio y no ha perdido la oportunidad en acordarse de Álvaro Arbeloa, un duelo personal que proviene de una de las etapas más tensas de la rivalidad entre Real Madrid y Barça. El catalán también ha valorado la llegada de José Mourinho al Madrid y el fichaje de Marc Cucurella, ex jugador culé, por el conjunto blanco.

Gerard Piqué opina sobre el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid

El exinternacional con la Selección Española ha sido preguntado por su opinión sobre el fichaje del lateral izquierdo de La Roja por el Real Madrid y en su valoración le ha lanzado un dardo a los de Concha Espina. "No me ha molestado. La decisión personal de un jugador siempre va por distintos intereses que uno pueda tener, en este caso a Cucurella le deseo, a nivel personal, que tenga una buena carrera, pero ha fichado por el Real Madrid y ya sabéis que pienso de ese club", declaró sonriente Piqué.

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El catalán ha dejado claro que le desea lo mejor al nuevo fichaje del conjunto blanco, pero no quiere que el Madrid vuelva a conseguir un trofeo. "Creo que es distinto el interés personal o que le vaya bien al jugador a que después el club... deseo que no gane ningún título", aclaró.

Gerard Piqué ironiza la llegada de José Mourinho al Real Madrid

El exjugador del Barcelona también ha opinado sobre la vuelta de José Mourinho al banquillo del Real Madrid y ha ironizado la marcha de Álvaro Arbeloa. "Yo creo que va a dar mucho show. Durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, porque yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. Creo que estaba dando mucho contenido", declaró el catalán. Piqué aprovechó para recordar algunos de los momentos virales del exentrenador del equipo merengue y afirma que Mourinho es un buen candidato.