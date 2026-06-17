Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUN 2026 - 10:58h.

El exportero de La Roja ha explicado los juegos que hacía con Iker Casillas en las convocatorias de la Selección Española

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Pepe Reina sigue dejando titulares incluso después de colgar los guantes. El exguardameta internacional con la Selección Española, uno de los miembros más queridos del vestuario en el equipo que conquistó dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012, repasó algunas de las anécdotas que tuvo con Iker Casillas en una entrevista para el podcast en YouTube de Offsiders. El portero habló de la relación que mantenía el ex del Real Madrid y desveló una divertida costumbre que compartían durante las concentraciones de La Roja.

Pepe Reina y su paso por la Selección Española

El exjugador de Liverpool y Villarreal, entre otros, también habló de su papel y desempeño durante una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección Española. Convivió con Iker Casillas y, más tarde, con Víctor Valdés como competidores en su posición, pero Reina aceptó su rol secundario y nunca supuso un problema para él. "Siempre me he sentido un privilegiado. No os hacéis a la idea. La gente me decía 'no, es que eres un suplente contento', ¿Cómo no voy a estar contento? En el Liverpool soy amo y señor, pero (en España) tengo a Iker (Casillas), portero del Real Madrid, Champions, Ligas y un excelentísimo portero, ¿Cómo no voy a aceptar mi rol?", explicó el madrileño.

Además, Pepe Reina expuso una de las claves que tienen que asumir los jugadores suplentes en una concentración de una selección. "Una de las bases fundamentales del éxito de esa selección es que cada uno de nosotros aceptábamos el rol y el que no lo hiciera venía llamado al orden", comentó.

Las apuestas de Pepe Reina con Iker Casillas

La anécdota más llamativa que contó Pepe Reina durante la entrevista fue la divertida costumbre de apostar dinero que tenía con Iker Casillas. Durante los entrenamientos de la Selección Española, ambos se jugaban pequeñas cantidades de dinero de 50 o 100 euros en tandas de penaltis de cinco lanzamientos. Reina se los tiraba a Casillas y viceversa. "Iker no los tiraba particularmente bien y yo era un buen lanzador. Me duraba tres", declaró. Entre carcajadas, el exjugador aseguró que aquellas tandas terminaron siendo una inversión muy rentable. "Es verdad que a Iker le ha costado mucho dinero. Tengo un piso a su nombre", bromeó.