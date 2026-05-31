Coches y Motos 31 MAY 2026 - 18:41h.

El nuevo SUV alemán se convierte en una de sus mejores apuestas

Opel convierte al Astra en una tentación

Compartir







Opel recupera una de las denominaciones más conocidas de su historia para adaptarla a las necesidades actuales del mercado. El nuevo Frontera regresa convertido en un SUV familiar de tamaño compacto que apuesta por la electrificación, una mayor practicidad y un equipamiento tecnológico actualizado. La firma alemana busca así reforzar su presencia en uno de los segmentos más competitivos de Europa con un modelo que combina eficiencia, espacio y una imagen robusta.

Lejos del todoterreno que llevó este nombre durante los años noventa, el nuevo Frontera adopta una filosofía mucho más orientada al uso diario. Con una longitud de 4,38 metros, se sitúa entre los SUV compactos más versátiles de la marca, ofreciendo una solución equilibrada para quienes buscan amplitud interior sin dar el salto a vehículos de mayores dimensiones.

PUEDE INTERESARTE Este Opel Mokka inspirado en los rallyes es muy top

La estética sigue las líneas maestras más recientes de Opel. El frontal incorpora el característico Opel Vizor, acompañado por grupos ópticos integrados y una carrocería de trazos rectos que transmite sensación de solidez. Los pasos de rueda marcados y una postura elevada contribuyen a reforzar su carácter SUV, mientras que los detalles en contraste aportan una imagen moderna y diferenciada.

Más espacio y un enfoque claramente familiar

Uno de los aspectos más destacados del nuevo Frontera es su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades de uso. Opel ofrece la posibilidad de equipar una tercera fila de asientos, permitiendo disponer de hasta siete plazas en determinadas versiones. Esta característica resulta especialmente relevante en un segmento donde cada vez son menos los modelos que mantienen esta opción.

PUEDE INTERESARTE El Opel más bonito está a precio de Dacia

El habitáculo ha sido diseñado con un enfoque eminentemente práctico. La digitalización gana protagonismo mediante el sistema Pure Panel, que integra la instrumentación y el sistema multimedia en una disposición horizontal que mejora la visibilidad y la ergonomía. La conectividad también ocupa un lugar importante gracias a la compatibilidad con los principales sistemas de integración para teléfonos móviles.

La sensación de amplitud se ve reforzada por una distribución inteligente del espacio interior. Los ocupantes cuentan con numerosos huecos portaobjetos y una configuración flexible de los asientos que permite priorizar el transporte de pasajeros o de carga según las necesidades de cada momento. El maletero ofrece una capacidad destacable dentro de la categoría, consolidando el carácter familiar del modelo.

A ello se suma una dotación tecnológica que incluye diversos asistentes de conducción, sistemas de ayuda al estacionamiento, iluminación LED y soluciones destinadas a incrementar la seguridad y el confort en todo tipo de desplazamientos.

Motores electrificados para reducir consumo y emisiones

La oferta mecánica gira en torno a tecnologías electrificadas que buscan mejorar la eficiencia sin renunciar a unas prestaciones adecuadas para el uso cotidiano. La gama incorpora motores híbridos ligeros de 48 voltios asociados a una transmisión automática de doble embrague, una combinación que permite reducir consumos y emisiones respecto a las mecánicas tradicionales de gasolina.

Las versiones híbridas están disponibles con distintos niveles de potencia, ofreciendo un equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Gracias al apoyo eléctrico, estas variantes pueden acceder a la etiqueta ECO, una ventaja cada vez más valorada en entornos urbanos y zonas con restricciones de circulación.

Por otro lado, Opel también comercializa una versión totalmente eléctrica que amplía las posibilidades del modelo. Esta alternativa permite disfrutar de una conducción silenciosa y libre de emisiones locales, manteniendo la misma filosofía práctica y familiar que caracteriza al conjunto de la gama.

Cabe destacar que el nuevo Frontera representa una evolución significativa dentro de la estrategia de Opel. La combinación de espacio interior, capacidad para siete ocupantes, tecnología actualizada y motores electrificados convierte al SUV alemán en una de las propuestas más completas de su categoría, reforzando además la apuesta de la marca por una movilidad cada vez más eficiente y accesible.