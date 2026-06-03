La gran rival de la Yamaha MT-07, para muchos, mejor, más equilibrada y con estética más bonita

Coches y Motos 03 JUN 2026 - 11:31h.

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Si buscas una moto original, para salirte de lo habitual, en China tienen una opción que encaja perfectamente en estas características. Porque allí podrás encontrar una CF Moto 800 NK, la que para mucha gente es la mejor alternativa a la Yamaha MT 07, gracias a sus prestaciones equilibradas y a su sensacional estética. Todo esto la acaba por convertir en una alternativa ideal, siendo una de las naked de media cilindrada más llamativas que se pueden encontrar.

Es una moto que no pasa desapercibida gracias a sus líneas afiladas en la parte trasera, con las más musculosas del depósito de combustible. Se puede conseguir en color negro y en color gris, y cuenta con la homologación Euro 5+, algo que es fundamental a día de hoy. Mientras que en el interior se encuentra un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia de 94 CV a 9.250 revoluciones por minuto.

Entre las ayudas de conducción que tiene, nos encontramos con el embrague anti-rebote, el quickshifter, el control de velocidad de crucero y tres modos de conducción distintos, que son el rain, el sport y el street. Y también tiene un avanzado nivel de equipamiento, con una pantalla TFT de cinco pulgadas táctil, que cuenta con conectividad. Existe la posibilidad de limitarla para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y su precio no deja a nadie indiferente.

La CF Moto 800 NK puede ser tuya por 7.495 euros

En caso de que acabes de quedar convencido con lo que ofrece esta moto, tienes que saber que bastará con realizar una inversión de 7.495 euros para que puedas obtener la CF Moto 800 NK, lo que no deja de parecernos un chollo.