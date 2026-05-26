Ni la BMW R 1300 GS Adventure ni la Honda Africa Twin: la nueva trail de 113 CV con espíritu Dakar

Coches y Motos 26 MAY 2026 - 12:48h.

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Hay una moto trail que nos consigue enamorar a todos gracias a una estética y un espíritu dakarianos, y que llega desde el mercado chino, como es habitual. Hace competencia clara a la BMW R 1300 GS Adventure o a la Honda Africa Twin, y ya ye avisamos que te encantará en cuanto la veas, por todo lo que ofrece, y al precio tan razonable que le han colocado. Es una verdadera maravilla, y lleva el nombre de CF Moto 1000 MT-X.

No solamente presume de un buen motor, también tiene un avanzado nivel de equipamiento, y lo primero que resalta es su increíble depósito de combustible, con una capacidad de 22,5 litros, que hace que puedas tener una gran autonomía, sin la preocupación de repostar cada poco. Pasando al interior, se encuentra un propulsor de 947 centímetros cúbicos de cilindrada, lo que se traduce en unas prestaciones de 113 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 105 Nm a 6.250 rpm.

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El peso total de la moto es de 222 kilos, lo que nos parece bastante razonable, y en Bosch se han encargado de desarrollar una plataforma inercial que gestiona el ABS y el control de tracción. De serie, también se agradece que incorpore detalles como el control de velocidad de crucero, varios modos de conducción, embrague anti-rebote o quickshifter de serie. Y en el equipamiento, lo que tenemos es una pantalla TFT táctil de ocho pulgadas.

Paga 9.900 euros por la CF Moto 1000 MT-X

Si todavía podíamos tener alguna duda antes de conseguir la CF Moto 1000 MT-X, se nos acaba por resolver tras ver que únicamente hacen falta un total de 9.900 euros para que la puedas tener en el garaje de tu casa.