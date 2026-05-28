CF Moto gana terreno con una deportiva que está dando mucho que hablar por prestaciones y precio

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 10:48h.

Su accesible precio provoca que esté al alcance de prácticamente todas las economías

CF Moto convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

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En CF Moto tienen un modelo sensacional, que gana terreno gracias a su corte deportivo, que da mucho de qué hablar gracias a sus impresionantes prestaciones, que no dejan indiferente a nadie, y a su accesible precio, que provoca que esté al alcance de prácticamente todas las economías. Recibe el nombre de 675 SR-R, y es una de las motos más estéticas, imponentes y equipadas que han llegado desde China en mucho tiempo, por lo que es una maravilla.

Lo primero que queremos destacar por encima de todo es su propulsor tricilíndrico de 675 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 91 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 70 Nm a 8.250 rpm. Es un motor de cuatro válvulas por cilindro, dotado de embrague anti-rebote, que dispone de control de tracción desconectable y quickshifter de subida. Y es realmente divertida de manejar en todo momento.

Si pasamos a la parte ciclo, lo que nos encontramos son unas suspensiones regulables compuestas por una horquilla KYB, mientras que los frenos son J.Juan. El peso neto de la moto es de 175 kilos, lo que la hace especialmente ligera, considerando que tiene una cilindrada grande. Si así lo deseas, existe la posibilidad de limitarla para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y hemos querido reservar lo mejor para el final, que es su apetecible precio.

Consigue la CF Moto 675 SR-R por 7.995 euros

Y es que puedes adquirir la CF Moto 675 SR-R pagando únicamente un total de 7.995 euros, lo que a todos nos parece una cifra irrisoria, y que se puede pagar sin demasiadas complicaciones. No lo pienses mucho, y si necesitas una moto deportiva, esta es la compra más inteligente que se puede hacer en estos momentos.