Ford revive un nombre histórico con un SUV eléctrico que combina nostalgia y confort moderno

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 15:42h.

La marca recupera un nombre icónico, pero reinventa el concepto

Ford, ahora, reconoce el error con el Focus

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Hay nombres que nunca desaparecen del todo. Y Ford ha decidido recuperar uno de los más míticos de su historia para dar vida a un SUV completamente nuevo. El Ford Capri vuelve décadas después. Pero ahora transformado en un eléctrico moderno, tecnológico y mucho más sofisticado de lo que muchos imaginaban.

La marca americana ha querido mezclar pasado y futuro en un mismo coche. Por un lado mantiene cierta personalidad deportiva y emocional ligada al Capri original. Por otro, apuesta por una estética muy actual, con líneas limpias, una silueta dinámica y una imagen futurista. Todo ello acompañado de una calidad de construcción muy superior a la esperada en este segmento.

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Regreso al pasado, pero otro concepto

El Ford Capri mide 4,63 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,76 metros. Además, presume de un enorme maletero de entre 572 y 1.510 litros, uno de sus grandes argumentos para familias o viajes largos. Rivales no le faltan. Ahí aparecen modelos como el Skoda Enyaq Coupé, el Peugeot E-3008 o el Toyota bZ4X.

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La gama arranca desde 28.884 euros financiados o 29.710 euros al contado. La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 190 CV y 345 Nm de par máximo. Tiene tracción trasera, acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza los 160 km/h. Gracias a su batería de 58 kWh, homologa hasta 464 kilómetros de autonomía WLTP.

Por encima aparece una versión mucho más ambiciosa. En este caso la potencia sube hasta los 286 CV y el par máximo alcanza 545 Nm. También mejora las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y hasta 627 kilómetros de autonomía. Su precio parte desde 41.006 euros.

Tres versiones mecánicas y hasta cuatro acabados a elegir

La opción más potente corona la gama con 340 CV y 679 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,3 segundos y mantiene una autonomía de hasta 577 kilómetros. Esta versión arranca en 44.528 euros y se convierte en la alternativa más deportiva de toda la familia.

El equipamiento no se queda corto. La gama se compone de hasta cuatro acabados: Style, Select, Premium y Collection. Y desde el primero incluye faros Full LED, pantalla central deslizable de 14,6 pulgadas, cargador inalámbrico, barra de sonido con 7 altavoces, control de crucero adaptativo y asistentes de mantenimiento de carril. Tampoco falta la enorme MegaConsola central de 17 litros ni el asiento del conductor eléctrico, calefactado y con memoria. Un SUV eléctrico que apuesta fuerte por el confort y la tecnología sin olvidar la nostalgia.