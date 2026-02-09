Ford reinventa el Capri para convertirlo en rentable

Coches y Motos 09 FEB 2026 - 12:15h.

El Capri es una opción interesante entre los eléctricos

El Ford de 4.000 euros vuelve a estar de moda en España

Compartir







Ford ha optado por recuperar el nombre Capri como parte de una estrategia claramente orientada a mejorar la rentabilidad y reforzar las ventas de su gama eléctrica en Europa. El regreso de esta denominación histórica no responde a un ejercicio de nostalgia, sino a una reinterpretación completa del concepto original, adaptada a las exigencias actuales del mercado y a la necesidad de optimizar costes y volúmenes.

No es ningún secreto que el proceso de electrificación está obligando a los fabricantes a replantear profundamente su oferta. En este contexto, el nuevo Ford Capri se presenta como un SUV eléctrico de silueta coupé, una tipología que concentra gran parte de la demanda en el mercado europeo y que permite combinar diseño, funcionalidad y posicionamiento comercial.

PUEDE INTERESARTE Ford tiene una réplica del Toyota RAV4

Este cambio de enfoque supone una ruptura total con el Capri clásico, que fue concebido como un deportivo accesible. Sin embargo, la elección del nombre no es casual. Ford busca apoyarse en el peso histórico de la denominación para dotar al modelo de una identidad reconocible, sin renunciar a un planteamiento racional y alineado con los objetivos industriales de la marca.

La estrategia forma parte del proceso de reorganización de Ford en Europa, donde la marca ha reducido su gama de turismos tradicionales para centrarse en vehículos eléctricos con mayor potencial de ventas y márgenes más controlados. El Capri encaja en este plan como un producto destinado a alcanzar un volumen significativo, sin asumir los riesgos de modelos excesivamente especializados.

PUEDE INTERESARTE El Ford de 4.000 euros vuelve a estar de moda en España

Un planteamiento pragmático para un mercado exigente

Lo destacable en este caso es que el nuevo Capri se ha concebido desde el inicio con criterios de rentabilidad. Su desarrollo se apoya en una plataforma compartida, lo que permite reducir costes de producción y acelerar los plazos industriales. Este enfoque resulta clave en un escenario donde la presión sobre los márgenes es cada vez mayor.

PUEDE INTERESARTE Ford tiene un todoterreno con motor diésel de tanque

Cabe destacar que el posicionamiento del Capri se sitúa en una franja de precios pensada para competir directamente con otros SUV eléctricos de tamaño similar, tanto de marcas generalistas como de corte más aspiracional. Este equilibrio entre imagen y coste es fundamental para mejorar el ritmo de matriculaciones y asegurar una demanda sostenida en el tiempo.

Por otro lado, el diseño juega un papel relevante en la estrategia del modelo. La silueta coupé, junto a una estética diferenciada dentro de la gama eléctrica de Ford, aporta un componente emocional que refuerza su atractivo sin comprometer la funcionalidad ni la eficiencia del conjunto. El interior, por su parte, prioriza la tecnología y la calidad percibida, elementos clave en este segmento.

Llama especialmente la atención que Ford haya elegido el Capri como vehículo para materializar este enfoque comercial. Lejos de convertirse en un producto de imagen, el modelo asume un rol central dentro de la ofensiva eléctrica de la marca en Europa, actuando como uno de los pilares para mejorar resultados económicos.

Por todo ello, el nuevo Ford Capri simboliza la adaptación de un nombre histórico a una realidad industrial muy distinta. Su planteamiento refleja una visión pragmática de la electrificación, donde el éxito no depende solo de la innovación tecnológica, sino de la capacidad para ofrecer productos atractivos, rentables y alineados con las verdaderas demandas del mercado.