Ford revienta su modelo más polémico

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 15:05h.

Nueva versión muy exclusiva para un Ford que está pasando más desapercibido de lo esperado

El Ford Kuga está sentenciado

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El Ford Capri ha sido uno de los modelos más comentados de la marca en los últimos tiempos. Su regreso no ha pasado desapercibido. Algunos lo ven como una apuesta muy valiente. Otros consideran que es uno de los modelos más polémicos de Ford por su difícil posicionamiento en el mercado.

Ahora la marca americana intenta reforzar su propuesta con una nueva versión. Se trata del acabado Collection, que se sitúa en lo más alto de la gama. Esta variante llega por encima de los niveles Style y Select, y añade más equipamiento, diseño y tecnología.

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En el exterior, el nuevo Capri apuesta por una imagen mucho más llamativa. Destacan las llantas de aleación de 21 pulgadas en color negro satinado, acompañadas de faldones delanteros, traseros y laterales en el mismo tono. También incorpora un pequeño spoiler trasero que refuerza su carácter deportivo.

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La versión más especial del Ford Capri ya está a la venta

El acabado exclusivo también introduce el color Azul Tribute, combinado con una franja negra que recorre parte de la carrocería. Este contraste visual le da una personalidad muy marcada. Un diseño pensado para diferenciarlo dentro de la gama eléctrica de Ford.

El interior mantiene esa misma filosofía estética. Predomina el tono Negro Ónix, acompañado de detalles en Azul Tribute en los asientos, los cinturones de seguridad y algunos elementos decorativos. Los asientos incluyen inserciones con rayas verticales que refuerzan el estilo deportivo.

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En el apartado tecnológico también hay novedades importantes. El modelo incorpora el sistema SYNC Move con una pantalla móvil de 14,6 pulgadas, además de asistentes avanzados como control de crucero adaptativo inteligente, asistente de marcha atrás y asistente de aparcamiento automático.

También destaca por su funcionalidad. El Capri incluye Pro Power Onboard, un sistema que permite utilizar la batería del coche para alimentar otros dispositivos eléctricos. Además, puede incorporar un paquete de viaje opcional con compartimento para cables, rejilla para perros y espacio adicional en el frunk.

El acabado Collection añade equipamiento extra muy interesante. Incluye tiradores exteriores iluminados, volante calefactado, cargador inalámbrico, iluminación ambiental LED y portón trasero manos libres. También incorpora asiento del conductor con ajuste eléctrico de 12 posiciones, memoria y función de masaje.

Asociable a dos versiones mecánicas

En el apartado mecánico se ofrece con las versiones más potentes del modelo. La primera entrega 286 CV y 545 Nm de par, acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y ofrece hasta 627 km de autonomía WLTP.

Por encima se sitúa la variante más potente. Esta versión alcanza 340 CV y 679 Nm de par máximo, con una batería de 77 kWh. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y mantiene una autonomía de 577 km.

Con precios que parten de 46.946 euros y llegan hasta 50.695 euros, el Ford Capri Collection busca cambiar la percepción de uno de los modelos más debatidos de la marca. Una versión más equipada y tecnológica que pretende dar un nuevo impulso al Capri.