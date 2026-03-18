La Yamaha MT-07 tiene un problema y es esta naked ligera con 74 CV muy equipada y con descuento

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 11:02h.

Compartir







En Yamaha tienen un serio problema, y es que uno de sus modelos más exitosos, la MT-07, puede verse eclipsada hasta el punto de desaparecer del mapa, tras la irrupción de otra naked que creemos que puede ser más interesante. A nivel de prestaciones y de estética es superior, y también si hablamos de equipamiento, además de tener un precio rebajado, que la convierte en una ganga. Llega de la mano de Suzuki, y responde al nombre de SV 650.

Equipa un motor que es una obra de arte de ingeniería, con una innovadora parte ciclo que hace que sea una moto ideal para irte de aventura o simplemente para el uso día a día. Es una moto muy completa, con una entrega de potencia ideal para lo que necesites, y que te hace sentir la adrenalina y la diversión cuando la manejas. Aparte, esta moto está disponibles en tres colores distintos, que son el azul perla vivo, el negro mate y el verde mate metalizado.

PUEDE INTERESARTE Yamaha recupera la mítica JOG

Pasando a lo más importante, que es el motor, nos encontramos con un bicilíndrico de cuatro tiempos, que tiene refrigeración líquida, y una cilindrada de 645 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia máxima de 76,5 CV, una cifra simplemente increíble. El cambio es de seis velocidades, con alimentación eléctrica, y el consumo declarado es de unos aceptables 4,1 litros por cada 100 kilómetros. Esto, junto a un increíble depósito de 14,5 litros, significa que te puede prometer una autonomía cercana a los 300 kilómetros.

Aprovecha el descuento de esta Suzuki SV 650

Si no has quedado convencido del todo, seguro que lo harás al ver que esta Suzuki SV 650 está rebajada del precio original, que era de 7.969 euros, por lo que ahora puede ser tuya pagando apenas un total de 6.750 euros.